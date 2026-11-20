ＣＯＰはいったい何をしたいのか――。毎年秋に世界の首脳や閣僚が集まり、徹夜の交渉の末に、どうとでも読める合意文書を残して閉幕する。トルコ南部のアンタルヤで11月９日から開かれた国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議（ＣＯＰ31）も、20日の会期末までに合意をまとめられず、交渉は延長にもつれ込んだ。突き詰めると見えてくるのは、温暖化対策の費用を誰が負担するかを巡る、先進国と途上国の終わりなき綱引きだ。その前提となる科学にも、疑問の声がある。（長野康彦）

20日、トルコのアンタルヤで開催された国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議（ＣＯＰ31）で演説するクルム議長（ＡＦＰ時事）

ＣＯＰには毎年約２００カ国が集まるが、各国に温室効果ガスの削減を命じる「世界政府」はない。「皆でやらなければ意味がないが、自分だけ損はしたくない」というジレンマを、交渉で少しずつ解きほぐす場といえる。

今回はトルコが議長国を務め、正式な交渉はオーストラリアが仕切る異例の体制だった。両国は「実施のＣＯＰ」を掲げた。19日に示された合意文書の草案では、トルコが推す「２０３５年までに電化率35％」の目標が残る一方、化石燃料からの脱却に向けた文言は削られた。積み上げた約束を実際の資金と行動に移せるか。国際協調の実効性が問われる会議となった。

振り返れば、１９９７年の京都議定書は先進国だけに削減を義務付けたものだった。当時、温室効果ガス排出量で米国に次ぐ２位だった中国など途上国には義務がなく、米国も離脱して実効性を欠いた。今は中国が米国を抜いて最大の排出国だ。

２０１５年のパリ協定は、全ての国が参加し、削減目標を各国が自ら決めて提出する方式に改めた。気温上昇を産業革命以前に比べて２度未満、できれば1.5度に抑えることを目指すが、国連環境計画（ＵＮＥＰ）は、気温上昇がいったん1.5度を超える「オーバーシュート（一時的な超過）」は避けられないとしている。

合意は事実上の全会一致で、１カ国でも反対すれば文言は入らない。目標の達成に法的拘束力はなく、守らなくても罰則はない。合意文書が「努力する」「呼び掛ける」といった玉虫色の表現であふれるのはこのためだ。

交渉の大半は資金を巡る攻防に費やされる。途上国は「温暖化を招いたのは先に工業化した先進国だ」として対策資金を求める。先進国は、世界最大の排出国となった中国が途上国扱いのままでよいのかと反発する。24年のＣＯＰ29では、途上国への資金を35年までに年３０００億ドル以上に増やす目標で合意したが、途上国には不満が残った。今回も、議論を先進国の公的資金に絞るよう求める途上国と、民間資金なども含めたい先進国が対立した。

前回のＣＯＰ30（ブラジル・ベレン）では、温暖化の被害に備える「適応」の資金を35年までに少なくとも３倍に増やすことで合意した。だが、基準となる年も金額も、誰が出すのかも決まっていない。ＵＮＥＰによると、途上国が必要とする適応資金は35年に年３０５０億ドルで、３倍に増やしても２～３割しか賄えない。被害を救済する「損失と損害」基金には、当初の枠２億５０００万ドルに対し、１１９カ国から約28億ドルの申請が殺到した。

逆風も強い。パリ協定から離脱した米国は政府代表団を送らなかった。中東の紛争で、気候より防衛を優先する国も増えた。途上国支援の予算を削る先進国もある。また、地球温暖化に懐疑的な立場を取る専門家や有識者もいる。22年にノーベル物理学賞を受賞した米国のジョン・クラウザー氏（83）は23年に、「本当の気候危機など存在しない」と語り、「誤った方向へ進んだ気候科学は、今や大規模な扇情的ジャーナリズムによる疑似科学へと変質・肥大化してしまった」と述べた。キヤノングローバル戦略研究所の杉山大志研究主幹も、気候科学は実験や観測、統計を軽視し、シミュレーションに頼っていると批判するなど、危機そのものを疑う声も根強い。

地球46億年の歴史に目を向けると、スノーボールアースと呼ばれる全球凍結の時代も、極地（北極と南極）に氷がなかった時代もあった。地球史全体で見ると、極地に氷床がない「温室期」の方が普通の状態だったとされ、両極に氷がある今は、地質学的には「氷河時代」の中の間氷期に当たる。懐疑派は、数度の気温上昇を抑えるために巨額の資金を投じる意味がどれほどあるのかと問う。気候には地球自体の自然の変動があり、人為的影響の大きさを測るのは難しく、科学的に確立していないとも主張する。予測は「気候モデル」と呼ばれるさまざまなコンピューターシミュレーションに大きく依存しており、わずかなパラメーター（変数・設定値）の違いで結果は大きく変わる。そのため、使う側の価値観や思想、政治的・経済的立場によって、データが恣意（しい）的に使われかねないとの指摘もある。

「地球温暖化」問題となると、私たちは理性や批判精神を失い、ただやみくもに「ゼロエミッション」だとか「カーボンニュートラル」だとか、一見聞こえのよい言葉に盲従してしまってはいないか。「クールビズ」「ＳＤＧｓ」などの乱立するスローガンに安易に踊らされてはいないか。この問題は、科学的に不確実な要素が多いにもかかわらず、見切り発車で世界があらぬ方向へ突き進んでしまっている、そんなふうにも見える。

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