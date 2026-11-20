小説などの価値について「読者が決める」という言い方がある。だが、そうやって読者が決めたはずの作品も消えていく場合がある。一方、その作品が何かの拍子で復活することもある。無論、読者も一般読者だけではない。文壇関係者（書き手）も編集者も読者には違いない

復活は話題になる。しかし復活どころか、「世に出る以前」の人たちも当然いる。「小説家になりたい」という願望を持つ人は多い。一般に小説はネガティブ（否定的）なものだ

個人で書くケースが多いようだが、こういう人たちは小説家になるために「どうしたらいいか」分からないことも少なくない。個人ではなく、同人雑誌に書いている人たちも少数いる。しっかりした同人雑誌の指導者はいるが、それほど多くはない

芥川賞作家の田中慎弥氏は「『腕試し』からやってみようというのはダメ」という。「まずは新人賞にどんどん応募するのがいい」というのが田中流だ。「苦節10年」の同人雑誌は今時流行（はや）らない。自身の書きたいことを新人賞への応募作で書いてみるのがいいと指摘する

気流子のような古いタイプの人間は、じっくり「腕試し」をしてからと考えていたので、田中氏の指摘は新鮮な印象があった

もちろん、「新人賞だったら何とでもなる」などという意味ではないに決まっているが、同人雑誌的な「修行」よりはまだマシだろう。田中氏のような新人賞中心の流れも、そういう文脈の中から生まれたに違いない。