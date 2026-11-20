韓国紙セゲイルボ・コラム「説往説来」

祖父と祖母の目には、孫はただかわいいだけだ。わがままを言ったり過ちを犯しても、たしなめるより笑ってやり過ごす。息子や娘が目を光らせていても変わらないのは、子育ての苦労を直接担っていないからだろう。

だが、子供を育てる親の立場は違う。乳幼児の世話は、きつい労働に近い。１人でも手に余るが、２人以上なら苦労は倍になる。子供たちが散らかした場所は片付けてもきりがなく、寝ぐずりもひどければ、一晩中背負って寝かせないといけない。総合スーパーでは、おもちゃを買ってほしいと泣き、レストランでは走り回って言うことを聞かない。

とはいえ、教えるべき瞬間を逃してはならない。寝そべって泣く子供におもちゃを買い与えると、「泣いて駄々をこねれば、願うものが得られる」と学ぶ。レストランで走り回っても制止しなければ、公共の場で守るべき礼節を身に付けるのは難しい。保育所や幼稚園で友達のおもちゃを取っても大目に見てあげれば、他人の物を勝手に持ち去ってはいけないという基本的な規範を学べない。

自分の子供が最高だと言いながら、過ちを無条件でかばったり、当面の対立を避けようとしてしつけを先送りすれば、いつかもっと大きな代価を払うようになる。

過去は、しつけの仕方が今より厳格だった。書堂では、訓長がむち（細い木の枝）を振り上げ、家庭でも過ちを犯せばふくらはぎを叩（たた）かれることが珍しくなかった。「愛のむち」という言葉が通用し、学校にも虎のように怖い先生がいた。過ちを叱り規律を教えることが当然だと思われていた。

時代が変わり、教育方式は児童の人権と情緒的な保護を重視する方向に移行した。しつけの方式が変わったとはいっても、親が子供を教える責任まで消えたのではない。

最近、韓国民俗村の子供を対象とした「鬼神のしつけ」プログラムが児童虐待論争になった。鬼神に扮（ふん）した俳優が、子供たちに「言うことを聞かないと連れていくぞ」と脅して、生活習慣を正しく誘導する方式だ。親が申請して同意した体験だが、過度な恐怖心を誘発する行為が精神的虐待に当たる恐れがあるという指摘が出て、警察の捜査にまで発展した。

しつけの目的は子供を怯（おび）えさせたり服従させたりすることにあるのではない。自ら過ちを悟って正否を判断するように手助けすることにある。教えが失われた場所を放任や恐怖が代わりに埋めてはならない。最初から熟練した親はいない。

（11月13日付）