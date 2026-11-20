つい先日、アパートの外からヘブライ語の音楽が大音量で聞こえてきた。近くの公園でよく催される子供たちの誕生日イベントか何かだと一瞬思った。しかし、曲調が違うし、もう日が暮れた後のことだ。気になって外に出てみた。

すると、ディズニーランドのエレクトリカルパレードのようにきらびやかに電飾されたバンが目の前の通りをゆっくりと進み、その後ろをライトスティックを振りながら数十人が行進している。

警光灯を点滅させたパトカーも行列の前後についていた。パレードが通り過ぎて見えなくなるまで、その光景をしばらく見つめていた。

翌朝、ご近所の婦人に昨晩のパレードのことを聞いてみた。その話によると、敬虔（けいけん）なユダヤ教徒の一周忌で、トーラー（律法）の巻物をこの地域にあるシナゴーグ（ユダヤ教の会堂）に寄贈したそうだ。

ユダヤ教では、逝去から１年間は魂が高まる重要な期間とされており、この時期にトーラーの巻物を寄贈することは、故人の魂に永遠の功徳をもたらす最も尊い追悼行為とされている。トーラーは、専門の書写家が羊皮紙に一文字ずつ手書きで書き上げるため、完成まで約１年の歳月がかかるという。

最近、ユダヤ人の知人から身内の訃報を聞くことが増えた。亡くなったのはいずれも高齢者だ。イスラエルでは、亡くなった当日に埋葬する。火葬はしない。

墓地を広げることができないため、立体墓地や地下トンネル型墓地が建設されている。（Ｍ）