英国ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで毎年夏に開かれるクラシック音楽祭「ＢＢＣプロムス」の最終日の様子をＮＨＫＢＳで観（み）た。演奏者とホールを埋め尽くした約５０００人の聴衆がつくり出す一体感は、素晴らしく、羨（うらや）ましさすら感じた

ホール内観 （写真：2005年、BBCプロムスコンサート Wikipediaより）

ＢＢＣ交響楽団をフィンランド出身のサカリ・オラモ氏が指揮。フィナーレは恒例の「ルール・ブリタニア」「威風堂々」「エルサレム」そして英国歌と愛国的な曲が続く

「ルール・ブリタニア」は、注目の若手テノール、ニッキー・スペンス氏が出身地スコットランドのキルト姿で歌った。「英国よ大海原を支配せよ／決して奴隷の身となるな」。会場の聴衆も英国旗や欧州連合（ＥＵ）旗を打ち振る。大英帝国の拡張主義的なフレーズは歴史として捉え、独立の決意を今に通じるものとして歌うのだ

続いて、「威風堂々」第１番「希望と栄光の国」が始まると手拍子が起こる。「希望と栄光の国／自由の母たる国／われらを生んだ祖国を心から褒めたたえよう」の大合唱となり、会場の熱気は最高潮に達する

聴衆は高齢者から子供まで幅広く、極端なナショナリストが多いわけではない。その証拠に、２０２０年に離脱したＥＵの旗が英国旗と同じくらいの数だった

会場の素晴らしい一体感は、音楽と信仰と愛国心の絶妙な調和によるものと思われる。素直に国を愛する心を歌えるからこそ生まれるものだと言えよう。翻って、そんな機会が日本にあるかと考えざるを得なかった。