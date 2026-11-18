「漢字はいわゆる象形文字であるが、中国人にとっては、天地造化の理法を象徴し、また森羅万象を秩序づける秘儀そのものである」。文学者の栗田勇が「書」という随筆で書いた一節（『日本の心を旅する』春秋社）

また、日本の仮名文字について「漢字を簡易化し、表音文字化したものであるが、その連続する線の造形に託された思想は中国の漢字の思想を受けつぎ、さらに美的に抒情化し敷衍したものである」

東京の渋谷区文化総合センター大和田で「渋谷区書道連盟展」を見る機会があった。草書、行書、楷書と充実した書展で、『古今和歌集』の和歌や王羲之の「蘭亭序」、空海の「風信帖」を眺めつつ、栗田の言葉を思い出した

芸術的な造形の美しさに感動しつつ、これらの文字には東アジアの伝統文化が息づいていることを実感させられた。「風信帖」は空海が最澄に出した手紙で、京都・東寺に保管された国宝

「風信雲書自天翔臨 披之閲之如掲雲霧兼」と始まる。「お手紙をいただきました。これを拝見すると、心は雲や霧が去ったように晴れ晴れしました」との意だ。この直筆を手本に書家たちは運筆を学んできた

単に文字をまねるのではなく、空海の想（おも）いや最澄との交流、仏教文化の形成についても知り、書の伝統を相続する。都内の区民センターなどでも子供たちの書展を見る機会が多いが、「書道」が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録される見通しだということに納得がいく。