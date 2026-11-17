紀元前５～４世紀ごろに中国で編まれたとされる『孫子』の中に「智将は務めて敵に食（は）む」（作戦篇）との戦略がある。中国共産党の指導者、毛沢東は内戦時代にこれを応用し、敵から武器弾薬を奪うことに腐心した。習近平国家主席はこれを踏襲しているらしい

米エヌビディアのフアン最高経営責任者（ＣＥＯ）（左）が主催した夕食会に出席した中国人実業家アリス・フアン氏＝台湾・中天電視の映像より（台湾・台北）（AFP時事）

中国の女性工作員が米半導体大手エヌビディアの最高経営責任者と親密な関係を築き、同社の先端半導体技術や米政府の機密情報を奪ったとされるのも「敵に食む」の一種だろう

使った手法は中国兵法書『三十六計』の31番目の計略である「美人計」（ハニートラップ）。小紙13日付「セゲイルボを読む」がそう指摘していた。春秋時代の越王勾践（こうせん）が呉王夫差（ふさ）を倒すため、絶世の美女西施（せいし）を送り込み、その色香に溺れさせ、政治を疎（おろそ）かにさせた隙を突いて越は呉を滅ぼした。古典的な手法というわけだ

それで『日本書紀』を思い出した。神功皇后の巻に、新羅が朝貢してこなかったので葛城襲津彦（そつひこ）を遣わして討とうとしたが、新羅は着飾った美女２人を港に送って接遇したので襲津彦は新羅を討たず、逆に罪のない加羅を討ったとある。『百済記』からの引用で、当時の国家抗争のリアルさが知れる

加羅の国王の妹は大和に来て「兄弟や人民は、みな流離してしまいました。憂い思うのに、しのぶことができません」と嘆じている

今日もまた、古代と変わらない厳しい国際情勢下にある。エヌビディア問題は日本への警鐘と捉えたい。