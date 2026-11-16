トップコラム「公民」教科書の家族 コラム 「公民」教科書の家族 タグ会員向け明日へのノート 2026年11月17日 01時29分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中学校で使われている「公民」教科書は、現在６社が発行している。たまたまだが、そのうちの２冊が手元にある。１１０年の歴史を誇る老舗の帝国書院と、15年前に参入した自由社だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事議会の地下を走る電車 米国から次の記事ワイダ監督生誕１００年【上昇気流】 人気記事 コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 台湾が示した政治介入の現実 立法委員が中国から資金援助 【時事分析ノート】 コラム 「遺憾砲」の威力【上昇気流】 コラム 広島の平和への祈り コラム 【上昇気流】（2023年5月20日） コラム 日本的な宗教迫害【上昇気流】 コラム 進む国家権力による宗教攻撃 国際社会は声を上げよ 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ コラム 【上昇気流】（2023年5月24日） 新着記事 コラム 台湾が示した政治介入の現実 立法委員が中国から資金援助 【時事分析ノート】 コラム ワイダ監督生誕１００年【上昇気流】 コラム 議会の地下を走る電車 米国から コラム すわ南海トラフ地震か【上昇気流】 コラム 米中露首脳会談、最大の勝者は誰か 「開催そのもの」がプーチン氏の外交得点に コラム 政策と人の織り成す政局【上昇気流】 コラム いにしえの日本を考える（20）融通念仏宗（日本十三宗⑥） お互いさま・助け合いの精神育む コラム 中国軍、先端ドローン戦に移行計画 民間からの大量動員も TOP記事（全期間） コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？