ポーランド映画の巨匠、アンジェイ・ワイダ監督の生誕１００年を記念したコンサートを聴いた。ポーランド広報文化センターなどの主催で、映画の一部シーンを映しながら、マレク・モシ氏指揮のティヒ市室内管弦楽団ＡＵＫＳＯが「大理石の男」など代表作で用いられた曲を演奏した

アンジェイ・ワイダ（1963年 Wikipediaより）

開幕の曲はクシシュトフ・ペンデレツキ作曲「シャコンヌ～ヨハネ・パウロ２世を悼んで」。２００７年公開「カティンの森」で使用された。この映画は、１９４０年にポーランド軍の将校や警官、聖職者ら約２万５０００人が、侵攻してきたソ連の内務人民委員部に虐殺されたカティンの森事件を描いている

ワイダ監督の父も殺されたこの事件をソ連は長く、ナチス・ドイツによるものとしてきた。しかし、ゴルバチョフ氏が共産党書記長に就任し、両国歴史家の合同委員会による調査の結果、真相が明らかになり、90年にソ連はポーランドに謝罪した

気流子はこの映画を観（み）ていないが、将兵が貨車に積まれて移送される場面、妻や子供との別れの場面など、演奏と共に映し出されるさわりの部分だけでも映像の力がまざまざと伝わってくる

第２部は、ナチス占領下でのワルシャワ蜂起を題材にした「地下水道」、ユダヤ人迫害を描いた「コルチャック先生」などの映像と共に、ワイダ作品で使われた９曲がメドレー形式で演奏された

ワイダ作品は、登場人物の人生が国家の苦難と重なるものが多く、重厚なオーケストラ音楽が相応（ふさわ）しい。