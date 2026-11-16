靖国神社（東京・九段北）付近で抗議活動を行い、警察の対応を批判する台湾の無所属立法委員、高金素梅氏＝2005年6月14日（ＡＦＰ時事）

台湾の高等検察署が中国共産党から資金提供を受け、その意向に沿った活動を行った疑いがあるとして、無所属の高金（こうきん）素梅（そばい）立法委員（国会議員に相当）らを国家安全法違反などの罪で起訴した。問題とされた活動は２００５年ごろから16年ごろまで続いたという。

検察側は、中国から流入した資金が約８億円に上ると主張し、議会活動への影響も指摘している。一方、高金氏は容疑を全面的に否認しており、司法判断を待つ必要がある。注目すべきは、個別の有罪・無罪ではない。民主主義社会が外国勢力による影響力工作にどう向き合うかという問題だ。

検察によると、中国側は先住民支援などを名目に資金を流入させ、議員周辺を通じて影響力の拡大を図ったとされる。仮に立証されれば、選挙や議会を通じて形成される民意が、国外勢力によって歪められたことを意味する。軍事的圧力や経済的威圧だけではなく、民主主義制度そのものを内部から変質させる手法と言えるだろう。

台湾は中国との緊張関係の最前線にある。そのため、外国勢力による浸透や工作への警戒感が強く、国家安全法制の整備も進めてきた。今回の事件も、その警戒の中で摘発された事案である。

ひるがえって日本はどうか。外国からの政治的働きかけや情報工作への懸念は語られるものの、制度面での議論は必ずしも十分とは言えない。今年は国家情報会議設置法が制定され、国家情報局が始動した。情報収集・分析体制は前進したものの、外国勢力による政治介入への備えについては、なお検討の余地が残されている。

もちろん、自由な交流や言論活動は民主主義の基盤であり、過度な規制は戒めなければならない。しかし同時に、外国勢力による不透明な資金提供や政治介入から民主主義を守る仕組みも必要である。

台湾の事例が示すのは、脅威は必ずしも軍事力として現れるわけではないという現実だ。民主主義を守るとは、選挙や議会、世論形成の公正さを守ることでもある。民主主義の脆弱性をどう補うか。日本も正面から向き合う時期に来ている。