議会の地下を走る電車　米国から

先日、記者仲間から奇妙な話を聞いた。米連邦議会議事堂の地下には、電車が走っているという。最初は首都ワシントンの地下鉄のことかと思ったが、どうやら違うらしい。議員たちを運ぶための小さな鉄道が、本当に議会の地下にあるというのだ。

ワシントンの議会地下鉄に乗るマケイン上院議員＝2012年12月３日（ＡＦＰ時事）

調べてみると、議事堂と周辺の議員会館を結ぶ路線が三つもあった。議員が採決に間に合うよう、オフィスと議場を素早く行き来するための交通手段として利用されている。

言われてみれば、以前から気になっていたことがある。取材で議会周辺を歩いていると、議事堂と議員会館の間はかなりの距離がある。何百人もの議員たちは、採決のたびにどうやって移動しているのだろう。そんな疑問を抱いていた。

車両の写真を見ると、座席がむき出しになったトロッコのようなものから、近代的な小型の電車まである。上院側の自動運転の車両は、約５００メートルの距離を２分もかからずに走るという。

歴史は意外と古く、地下での運行が始まったのは１９０９年。当初は電気自動車のような車両が走っていた。ただ、便利な電車にも困ったことがあった。88年には、上院側の電車が混雑し、８人の議員が採決に間に合わない事態が発生。議員たちから不満の声が上がり、輸送能力の改善につながった。

採決に遅れないための電車が、遅刻の原因になったというから皮肉な話だ。今度はぜひ、地下に潜って、実物の電車と、それを待つ議員たちをこの目で見てみたい。（Ｋ）