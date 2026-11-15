すわ南海トラフ地震か【上昇気流】

「愛知県で震度５強の地震」――８日未明、発生直後の速報に驚かされ、南海トラフ地震との関連が気流子の頭をかすめた

地震によって窓ガラスが割れた輸入車ディーラーの店舗＝８日、愛知県豊橋市

愛知県周辺は、１９５９年の伊勢湾台風で大きな被害を受けたことはあるが、もともと自然災害は少ない。震度５強以上を観測したのは、97年の同県東部の地震（マグニチュード〈Ｍ〉５.９）以来約30年ぶりだったという。災害が少ない分、逆に今回いよいよ……と考えた

しかし気象庁の発表によると、震源は陸側プレートの下に沈み込む海側（フィリピン海）プレートの内部で深さは約41キロ。プレート同士の境界が滑って起こる南海トラフ地震とは発生メカニズムが異なることが分かった

重軽傷者は22人。Ｍが比較的小さく、プレート同士の境界に特段の変化をもたらすことは考えにくいという。腑（ふ）に落ちる説明だったが、南海トラフ地震への警戒は今後も怠れない

一方、２０１１年の東日本大震災の超巨大地震（Ｍ９.０）が起きた日本海溝沿いではその後、海底地殻変動の観測を続けているが、最近、陸海のプレート同士の境界が大地震以来、再び固着したことが明らかにされた。次の大地震を起こすエネルギーが蓄積され始めたことを意味する

「天災は忘れた頃にやってくる」という言葉を残した物理学者の寺田寅彦は、『天災と国防』の中で「文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がその劇烈の度を増す」と述べている。たゆまない防災対策の強化を銘記したい。