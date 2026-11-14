米中露首脳会談、最大の勝者は誰か　「開催そのもの」がプーチン氏の外交得点に

米国側関係者と会談するロシアのプーチン大統領。米中露首脳会談構想が浮上する中、ロシアは国際舞台への本格復帰を狙う（2026年11月12日、クレムリン公式サイトから）

アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議（11月18、19日、中国広東省深セン）の期間に合わせ、米国、中国、ロシアの首脳による会談構想が浮上している。ウクライナ戦争や米中対立など世界秩序を左右する課題を抱える３大国の首脳会談だけに注目度は高い。しかし、会談の最大の成果は具体的な合意ではなく、「会談が実現すること自体」にあるとの見方も欧州では広がっている。

最大の恩恵を受けるのはロシアのプーチン大統領だろう。ウクライナ侵攻以降、国際社会から孤立したとの評価を受けてきたロシアにとって、米中両首脳と対等の立場で同席する光景そのものが外交的成果となるからだ。

もっとも、会談を望む理由はプーチン氏だけではない。

米トランプ大統領は中間選挙敗北後の政権運営に難しさを抱え、外交舞台での大型イベントを必要としている。中国・習近平国家主席も来年秋に予定される党大会を見据え、国際社会に対する指導力を示したい事情がある。３首脳にはそれぞれ異なる背景があるものの、首脳会談の実現そのものに政治的な利益を見いだしている点では共通している。

このため会談は、冷戦終結後の新たな国際秩序を設計する壮大な外交構想というよりも、国内政治上の成果を求める各首脳の思惑が一致した結果として開催される可能性がある。

欧州では、こうした会談に対する複雑な見方が広がっている。ウクライナ情勢を巡って欧州諸国は大きな負担を担ってきたが、首脳外交の主導権は依然として米国やロシア、中国に握られている。欧州は結果に反応する立場にとどまり、戦争終結や安全保障の枠組みづくりを主導できていないとの不満も聞かれる。

仮に米中露の３首脳が世界情勢を協議する場が実現すれば、それは大国間協議の復活を象徴する出来事となる。だが、その場にウクライナや欧州諸国が十分に参加できなければ、「当事者不在で当事者の運命が決められる」という懸念も浮上する。

現在の構図は、ウクライナ戦争で最大級の影響を受ける欧州が、安全保障秩序の再編をめぐる協議では傍観者になりつつある現実を示しているともいえる。

会談が歴史を動かすのか。それとも歴史的な会談を演出すること自体が目的なのか。欧州からは後者を指摘する声が少なくない。