政策と人の織り成す政局【上昇気流】

新聞、テレビというマスメディアは政局報道が得意である。政治家同士が会ってこんな話をしたとか、内輪の会合での会話まで報じて読者や視聴者の関心を高める狙いがある。

なるほど、そんな人間関係で政治が動くのか。普段とは違う本音の部分が明るみに出て、政局展開の意外性が見えることはある。いわば「政策」だけで政治家の行動が決まるとは限らないという説得材料にもなる。

確かに共通の政策を掲げる党に属し、各論では党内の派閥あるいは政策グループに入って研鑽（けんさん）に励んでいる。ただ、政治家といえども人間だから、政策以前に肌が合わない、選挙区の関係でライバル関係にあるといった、さまざまな事情で親疎の差はあるだろう。

政策や思想は違っても近い関係というのは珍しくない。自民党総裁選で安倍晋三元首相と争った谷垣禎一氏はリベラル色が強かったが、安倍氏からの信頼が厚く、安倍内閣では法相や党幹事長などを務め、よく支えたという。

一方、消費税減税関連法案を巡って衆院での採決時に退席した石破茂前首相。憲法改正や安全保障問題で安倍氏に近いとの見方もあったが、総裁選での論戦に限らず、常に党内での安倍氏批判の急先鋒だった。

石破氏は、安倍氏を師と仰ぐ高市早苗首相も批判している。採決時の行動もその延長線上にあるが、共に退席した３人も単に政策の違いだけが理由とは言えまい。党議拘束がかかる中での重大な行動は、政策を超えた人間の情念を感じさせる。