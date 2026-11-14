いにしえの日本を考える（20）融通念仏宗（日本十三宗⑥）　お互いさま・助け合いの精神育む

これまで法相宗、華厳宗、律宗、天台宗、真言宗と見てきました。今回取り上げるのは、日本十三宗の第６回「融通念仏宗（ゆうづうねんぶつしゅう）」です。名前を聞いたことがないという方も多いかもしれません。しかし、日本仏教の歴史を考える上では、とても重要な宗派です。良忍（りょうにん）によって始められた融通念仏宗は、平安時代の終わりに日本人が初めて開いた、独自の仏教宗派です。法然上人が浄土宗を開くより半世紀ほど前のことです。

その意味では、融通念仏宗は鎌倉仏教そのものというより、平安仏教と鎌倉仏教の橋渡し役であり、鎌倉新仏教興隆の下地を作ったと考えると分かりやすいでしょう。

■良忍上人と「融通念仏」

宗祖は良忍上人です。良忍は比叡山で天台教学を学び、若くして高い学識を身に付けましたが、その後、比叡山を離れました。１１１７年に京都・大原来迎院で修行をしていた時、阿弥陀（あみだ）如来から「融通念仏」の教えを授かったと伝えられています。この年を融通念仏の開創の年としています。

１１２７年、鳥羽上皇の勅願（ちょくがん）により、融通念仏宗総本山・大念仏寺が現在の大阪市平野区に建てられました。「国産仏教第一の宗派」「念仏信仰の先駆け」と位置付けられています。

『華厳経』『法華経』を根本経典とし、『無量寿経（むりょうじゅきょう）』『観無量寿経』『阿弥陀経』という浄土三部経も大切にしています。

ご本尊は十一尊天得如来と呼ばれる阿弥陀如来です。中央の阿弥陀如来を10体の菩薩が囲む独特の姿です。

■「末法の世」という圧倒的な絶望感

ここで当時の時代背景を知っておく必要があります。平安時代の後半、日本では「末法思想」が広がっていました。

仏教では、釈迦が亡くなってから長い年月がたつと、教え（経典）は残っていても、それを正しく修行・実践し悟りを得る者がいなくなる「末法」という時代が来ると考えられていました。

当時の日本では、１０５２年から末法に入ったという説が広く信じられました。末法思想は、僧侶や天皇・皇族だけでなく、次第に一般民衆にも広がりました。その後、飢饉（ききん）や疫病、大火や竜巻、大地震などの天災が起こり、さらに武士の戦や僧兵の強訴などの人災も重なった時代でした。

「どんなに頑張っても救われないかもしれない」という孤独と恐怖が、社会全体を包んでいたのです。融通念仏宗は、まさにその大きな流れの中から誕生しました。

■鎌倉仏教への扉を開いた

融通念仏宗の重要性は、それまで天皇・公家（貴族）と僧侶のためのものだった仏教を、広く民衆へ「自他融通・一念万念融通」という思想のもとに一つにつなげたことにあります。

その教えを象徴する言葉が、「一人一切人、一切人一人」です。良忍は、「一人の念仏が万人の功徳となり、万人の念仏が一人の功徳となる（お互いに融通し合う）」という立場から、「自他融通」の仕組みによって、末法の世にみんなで一緒に極楽浄土へ往生しようと熱心に説きました。つまり、自分の修行や功徳は、自分だけのものではないというのです。これは華厳宗でお話しした、「一即一切・一切即一」にも通じる考え方です。天台や華厳で学ばれてきた「すべてがつながっている」という深い仏教哲学を、誰にでもできる念仏という実践に結び付けたところに特徴があります。

■鳥羽上皇と融通念仏

融通念仏宗と皇室との関係で重要なのが、第74代鳥羽天皇、後の鳥羽上皇です。末法の世に不安を抱えていた鳥羽上皇は、良忍の「貴賤男女」を救う融通念仏の教えに深く帰依しました。

１１２４年、鳥羽上皇は良忍を宮中に招き、待賢門院（たいけんもんいん）をはじめ公卿（くぎょう）たちとともに融通念仏の教えを受けたと伝えられています。さらに上皇は、良忍が持ち歩いている融通念仏勧進帳の序文に以下のような宸翰（しんかん）（天皇自筆の文書）を書き記しています。

「敬白 貴賤男女、みなを誘い、この念仏の名簿に名前を連ねて、皆で一緒に極楽浄土へ往生しようと勧進を請い願う。南無阿弥陀仏」（現代語訳）

さらに１３９１年に第１００代・後小松天皇、１４４７年には第１０２代・後花園天皇からも、それぞれ宸翰の『融通念仏勧進帳』が下賜（かし）されています。

良忍上人の没後、およそ６４０年後の１７７３年10月に第１１８代・後桃園天皇が良忍に対して、「聖応（しょうおう）大師」の大師号を宣下されました。ここでも、天皇や上皇が単に仏教を「保護した」というだけではなく、自らその教えに触れ、深く信仰していた姿を見ることができます。

善意の積み重ねで極楽に

では、融通念仏宗の智慧（ちえ）は、現代の私たちに何を教えてくれるのでしょうか。私は何より、「自分の行いは、すべてに通じている。一人一人が善を尽くせば、世の中も良くなる」と考えます。

自分一人だけが幸せになればよい、というものではない。他人の幸せもまた、自分の幸せにつながっている。これは日本人が大切にしてきた「お互いさま」や「おかげさま」という感覚ともよく響き合います。

法相宗は「自分自身を見つめる」、華厳宗は「すべてはつながっている」、律宗は「まず自分を律する」、天台宗は「すべてが救われる」、真言宗は「心・言葉・行動を一致させる」と説き、融通念仏宗は「あなたの善い行いは、あなた一人のものではない」と教えてくれます。

自分一人の小さな善意でも、社会全体へ融通していく。皆の善意を積み重ねていけば、この世が極楽にもなる。一人一人がそう信じて生きるなら、この苦しみの多い世の中そのものを、少しずつ浄土（良い世の中）へ近づけていくことができる。

私はそこに、融通念仏宗が現代の私たちへ伝える最も大切な智慧があると思います。次回は、日本十三宗の第７回として、法然上人が開いた「浄土宗」についてお伝えしたいと思います。

プロフィール

藤 宗現（ふじ・そうげん）

本名・藤重太。「宗現」は茶道の宗号。１９６７年、東京都生まれ、千葉県育ち。成田山（真言宗）が運営する成田高校を卒業。18歳で単身台湾に留学、国立台湾大学を卒業。現在は日本と台湾の交流アドバイザーなど顧問業を生業とする。台湾留学や日本語講師を経て、日本人としての自覚を強め、古き良き日本を探究中。35歳で仏門に帰依し、仏教を本格的に教わる。その後、「仏教だけでは日本の本質は理解できない」と考え、神道や儒学の研究も始める。「神さま 仏さま お陰さま」の神仏習合の精神を掲げ、日本の国史（主に思想史）、そして本来あった日本の信仰心や宗教心についての勉強会や講演活動などを行っている。