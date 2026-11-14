トップコラム中国軍、先端ドローン戦に移行計画 民間からの大量動員も コラム 中国軍、先端ドローン戦に移行計画 民間からの大量動員も タグTOP NEWS2ワシントン発 ビル・ガーツの眼会員向け 2026年11月14日 10時53分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中国軍は、人工知能（ＡＩ）を搭載したドローンによる戦闘能力の開発を進めている。大量の民間のドローンを動員し、敵軍の将官らを標的とする「斬首攻撃」を実施する構想もあるという。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事コンビニ最大手の撤退 インドから次の記事いにしえの日本を考える（20）融通念仏宗（日本十三宗⑥） お互いさま・助け合いの精神育む 人気記事 コラム 謎の光の正体は？ コラム 【上昇気流】（2023年5月21日） コラム 「公共の福祉」を厳しく問う 【政界一喝】 コラム うちなータイムの原因は？ コラム 赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（44）あゝラバウル海軍航空隊（上） コラム 【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（29） 人間・山本五十六の実像 部下思いの情の厚さと尊皇の念 コラム 樋口一葉と津田梅子【上昇気流】 コラム 自爆型ドローン【韓国紙】 新着記事 コラム いにしえの日本を考える（20）融通念仏宗（日本十三宗⑥） お互いさま・助け合いの精神育む コラム コンビニ最大手の撤退 インドから コラム 「預言者」トランプが投じた火 待ったなし、国際秩序の再構築 日本の強み活かす好機に【潮汐閑談】 コラム 「固定的」タイプと「流動派」【上昇気流】 コラム 原潜導入を急げ【上昇気流】 コラム チベット天空の聖地【上昇気流】 コラム 野口英世生誕１５０年【上昇気流】 コラム ヒトラーゆかりのティーハウスが炎上 ドイツから TOP記事（全期間） コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？