トップコラム中国軍、先端ドローン戦に移行計画　民間からの大量動員も
コラム

中国軍、先端ドローン戦に移行計画　民間からの大量動員も

By 編集部

中国軍は、人工知能（ＡＩ）を搭載したドローンによる戦闘能力の開発を進めている。大量の民間のドローンを動員し、敵軍の将官らを標的とする「斬首攻撃」を実施する構想もあるという。【...全文を読む】

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