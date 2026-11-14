コンビニ最大手の撤退　インドから

５年前にインドに進出したコンビニ最大手のセブン・イレブンがこのほど撤退を決めた。店舗数も一時は60店舗まで増やした。店舗数拡大は物流費や広告費など固定費を分散させることができるが、店舗拡大には障壁が立ちはだかった。

2021年10月９日、ムンバイにオープンしたインド初のセブン・イレブン（ＡＦＰ時事）

インドは地域ごとに所得水準だけでなく、食習慣や気候などが大きく違う。特に宗教上の制約からベジタリアンが多かったり、スパイスの好みなど実に多様性に満ちている。これらのその土地ならではの軽食文化の需要に応えられなければ、一店舗が市民権を得るのは難しい。

価格帯でも低所得層なのか中間層や高所得層なのか、どの層をターゲットにするかによって品ぞろえはがらりと変わってくる。ましてやインドの町々には近所の地域住民を顧客にした個人経営の雑貨店がある。ここで人々は生活必需品を低価格でそろえることができる。

また大都市圏の人々は、「ゼプト」や「ブリンキット」などといったデリバリーアプリを使えば、近くのスーパーや薬局などから食品や日用品、薬などを購入できる。配達代も廉価で速い。

結局、散歩がてらに立ち寄って買い物を済ませられる雑貨店やデリバリーアプリの山に挟まれた谷底に、セブン・イレブンは落とし込まれた格好だ。

総人口14億人を擁するインドは、魅力的な市場だ。だが日本の成功例をそのまま当てはめたのでは、成功はおぼつかない。ただカレーの本場であるインドにあえて飛び込んでいった日本のカレーハウスＣｏＣｏ壱番屋などが健闘していることから、コンビニ業界でも第２のチャレンジャーが出現することを望みたい。（Ｔ）