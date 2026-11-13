トップコラム「預言者」トランプが投じた火 待ったなし、国際秩序の再構築 日本の強み活かす好機に【潮汐閑談】 コラム 「預言者」トランプが投じた火 待ったなし、国際秩序の再構築 日本の強み活かす好機に【潮汐閑談】 タグTOP NEWSトランプ政権会員向け潮汐閑談米中間選挙2026 2026年11月14日 06時38分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 先の米中間選挙でトランプ大統領率いる共和党が大敗北を喫した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事「固定的」タイプと「流動派」【上昇気流】 人気記事 コラム 自爆型ドローン【韓国紙】 コラム 【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（6５）栗田健男中将への評価 戦略史家 東山恭三 コラム 高市皇子と高市首相の「縁」【上昇気流】 コラム 【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（60）ペリリュー島の奮戦 水際撃滅から阻止持久へ 戦略史家 東山恭三 コラム 【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（6４）レイテ沖海戦（下） 戦略史家 東山恭三 コラム ユダヤ暦新年に平和を祈る イスラエルから コラム 川重の次世代造船所【上昇気流】 コラム 原潜導入を急げ【上昇気流】 新着記事 コラム 「固定的」タイプと「流動派」【上昇気流】 コラム 原潜導入を急げ【上昇気流】 コラム チベット天空の聖地【上昇気流】 コラム 野口英世生誕１５０年【上昇気流】 コラム ヒトラーゆかりのティーハウスが炎上 ドイツから コラム 食材の見た目と栄養価【上昇気流】 コラム 剣の心をたずねて（第６回） 天真正伝香取神道流 武力行使しない「活人」の思想 コラム 本場の味ポンデケージョにはまる ブラジルから TOP記事（全期間） コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？