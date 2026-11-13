トップコラム「預言者」トランプが投じた火　待ったなし、国際秩序の再構築　日本の強み活かす好機に【潮汐閑談】
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「預言者」トランプが投じた火　待ったなし、国際秩序の再構築　日本の強み活かす好機に【潮汐閑談】

By 編集部

先の米中間選挙でトランプ大統領率いる共和党が大敗北を喫した。【...全文を読む】

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