「固定的」タイプと「流動派」【上昇気流】

フランスの哲学者デカルトの「われ思う、ゆえにわれあり」は、知らない人がいないほど有名な言葉だ。この言葉は近代哲学の出発点とされている。ところで、デカルトは「われ思う」を「不変なもの」と捉えていた。彼は「固定的」なタイプだ

その反対は「流動派」ということになるだろうか。流動派の代表とも言えるのが、英国の認知科学者ニック・チェイター氏だ。チェイター氏は「心などという確固たるものは存在しない」「たまたま自分の脳がその場で何かを生み出している」と述べている

元内閣府事務次官で現在は国家公務員共済組合連合会理事長を務める松元崇氏は、『武器としての日本語思考』（新潮新書／２０２６年２月刊）という著書で、主語がなく、すぐに結論を出さない日本語の特徴が、自己主張むき出しの国際社会で逆に強みになると強調している

一方、この著書の中でチェイター氏の知見についても紹介している。もっとも松元氏はチェイター氏に心酔しているわけではなく、「何だか面白い話題を紹介しているよ」と言っているだけだ

無論、世の中に流動派を支持する人がいてもおかしくはない。しかし人間の無意識や深層心理の存在を否定し、すべてを脳の物理的なプロセスと見なすチェイター氏の考え方には違和感も覚える

さすがに「デカルトが全て正しい」とまでは思わないが、それでも「よく知らないチェイター氏よりは、デカルトの方が勝っている」と気流子は考える。