原潜導入を急げ【上昇気流】

政府は年末の安全保障関連３文書改定で、原子力潜水艦について、導入を視野に検討する方針を盛り込むという。戦略環境が大きく変わる中、さまざまな課題が浮上してきているが、原潜導入は急を要する

川崎重工業神戸工場と整備を受ける海上自衛隊の潜水艦。手前はおやしお型＝８日、神戸市中央区（時事）

海上自衛隊は現在、作戦用に22隻の潜水艦を保有・運用しているが、いずれも通常型潜水艦だ。それらは世界最高水準の静粛性を持ち、敵に探知されにくく、かつ高い探知能力を持つものとして評価されている。しかし長期間の高速潜航など、原潜と比べると能力には限界がある

日本周辺海域での作戦なら通常型でも十分その任に堪え得る。しかし中国海軍が第１列島線を越えて太平洋へ進出してきている今、それに対応するには原潜が必要だ。長距離射程のミサイルを搭載すれば基地攻撃の重要な切り札となる

中国が２０１９年に２隻目の空母「山東」を就役させた時、海自元幹部にその影響を尋ねたところ「空母は潜水艦にとってお客さま」という答えが返ってきた。潜水艦には格好の標的であり、それほど脅威ではないということだ。潜水艦の戦闘能力ひいては抑止力の高さに気付かされた

海洋進出を強化する中国が一番嫌がるのが、日本の原潜導入だ。自民、公明両党の連立政権であれば、公明が必ず反対しただろう

幸いなことに、自民が現在、連立を組むのは日本維新の会だ。維新は原潜の早急な導入を主張し、政府・自民の尻を叩（たた）いている。中国の太平洋進出や台湾有事を考えると、悠長に考えている暇はない。