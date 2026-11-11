チベット天空の聖地【上昇気流】

「チベット天空の聖地をゆく」という番組をＮＨＫＢＳで見た。５年前に開通した中国チベット自治区の区都ラサとニンティを結ぶ鉄道路線をたどりつつ、周囲の風景や人々の生活、文化を紹介していて興味深かった

ラサ駅の東ターミナル（Wikipediaより）

ニンティは漢字で林芝。手元の地図で見るとラサの東約３２０キロの所にある。地図には鉄道はないが、道路がニャンチュ川沿いにある。ニンティの東にはヒマラヤの高峰ナムチャバルワ（７７８２メートル）がそびえる

番組内容は仏教寺院や牧畜の民、冬虫夏草の採集、仏教絵画タンカの制作、医療活動、民族宗教ボン教の聖地神山への巡礼など豊富で、特に沿線の風景が関心を引いた。この地方は大河、湿地、森林で彩られている

そこに並んだ鉄路の橋脚を見ると、工事の困難さが想像された。鉄道があるのはラサから南東部に至る地方。そのカム地方について、チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世が自伝『声なきものの声』（産経新聞出版）で紹介している

チベット高原はアジアの多くの大河の源。南アジアのモンスーンを調節する決定的な役割を担っている。大河の源流をよく保護管理しなければ、周囲の国々で水を巡る紛争が生じる恐れがあると指摘する

１９８０年代、中国はチベット高原の大規模森林伐採を進め、カム地方では森林の50％が失われた。伝統的な遊牧民の強制移住と生態系の破壊はチベットに環境バランスの崩壊をもたらした。この番組の目的は何だったのか。