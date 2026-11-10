野口英世生誕１５０年【上昇気流】

野口英世は誰もが知る偉人である。１８７６年11月９日に福島県三ツ和村（現猪苗代町）の貧しい家に生まれ、幼い頃に負ったやけどで左手にハンディを抱えながら「不屈の努力」で世界的な細菌学者となった

野口英世（1876 – 1928）（Wikipediaより）

今年は生誕１５０年。出生地の猪苗代町では７日、ガーナやエクアドルの駐日大使らも列席して記念式典が催され、「医聖」と呼ばれる偉人の業績を称（たた）えた

成功の第一歩は１９００年の渡米だ。渡米によって大きな功績を挙げた点は、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手を思わせる。ニューヨークのロックフェラー医学研究所に入り「実験マシン」「日本人は睡眠を取らない」と揶揄（やゆ）されるほど研究に勤（いそ）しんだ

猪苗代町の野口英世記念館によると、ブロンズ像などのモニュメントは27年にロックフェラー医学研究所の図書室に建立されたのが最初で、現在では国内外に２２７カ所ある。直近では２０２４年11月にＪＲ東北本線の本宮駅（福島県本宮市）に設置された

１８９６年に猪苗代から９里（約35㌔）の山道を歩いて本宮駅から上京し、世界に羽ばたいたことにちなむ。「令和の青年も世界へ」の思いが込められている

英世の言葉に「努力だ、勉強だ、それが天才だ」がある。「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」「０～３時間睡眠が常態化」は高市早苗首相の言葉。働き方改革で価値観が変わったとはいえ、それぐらいでないと日本を変えられない。英世であればそう言うだろうか。