ヒトラーゆかりのティーハウスが炎上　ドイツから

ドイツ民間放送ニュース専門局ｎｔｖは、ドイツのバイエルン州オーバーザルツベルクにあるアドルフ・ヒトラーのティーハウス（ケールシュタインハウス）が先月23日夜、大部分が焼失する状況をタイムラプス（低速度撮影）で放映した。51秒余りの短い映像だが、ヒトラーがナチス幹部の慰労や要人との接待用として利用していたティーハウスが暗闇の中、炎にのみ込まれていく状況が不気味に映し出された。

山頂にあるケールシュタインハウス（通称イーグルズ・ネスト＝鷲〈わし〉の巣）はナチス高官のマルティン・ボルマンが、ヒトラーの50歳の誕生日プレゼントとして１９３８年に完成させた。標高１８３４メートルのケールシュタイン山頂に建てられている。同ハウス内の「黄金のエレベーター」は有名。戦争を生き延び、近年では絶景を楽しめるレストランとして親しまれてきた。

ちなみに、ハウス内にはヒトラーの妻エバ・ブラウンの仕事部屋があった。戦後、ヒトラーのティーハウスは米軍が一時期、完全に管理下に置いた。

警察が撮影したドローン映像では、火災で屋根は崩落し、廃墟（はいきょ）からは依然として煙が立ち上り、周囲には降り積もったばかりの雪が広がっている。気候が不順であったことから、消火作業は困難を極めたという。

捜査当局は放火容疑で33歳のドイツ人の男を逮捕した。地元検察庁によると、容疑者は精神疾患を抱え、刑事責任能力が低い可能性があるという。政治的な動機があったかどうかも捜査の対象となっている。（О）