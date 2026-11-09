食材の見た目と栄養価【上昇気流】

あす11月11日は「もやしの日」だという。１が四つ並んでいるのが、もやしが立っている姿に似ていることから、生産者団体によって記念日とされた。いろいろある記念日は語呂合わせで決められることが多いが、もやしの日は視覚的印象を基にしていて意外と覚えやすい

天候不順などで野菜が値上がりする中、もやしは１袋数十円台で安定しており、家計には強い味方だ。かつては「もやしみたいにひ弱」などとネガティブに言われたが、ビタミンや食物繊維が豊富で栄養価も低くない。見た目で判断したくない食材だ

そういう点では魚のイワシもこれまで不当に評価されてきた。漢字も魚偏に弱と書いて「鰯」。和製漢字（国字）である

この字について新井白石は、日本語の語源を説いた『東雅』という書物の中で、水から離れるとたやすく死んでしまう生命力の弱さから来ていると書いている。海でもイワシはカツオやマグロなど大きな魚のエサになるから、弱いと言えば弱い。肥料の原料でもある

しかし圧倒的な資源量を誇り、世界の海の至る所で獲れ、各国でさまざまなイワシ料理が食べられている。何よりも安価で庶民の強い味方である

最近の健康志向の高まりで、中性脂肪を減らす働きのあるエイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）やドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）を豊富に含んでいることから評価が変わった。「下魚」とされていたのが、今や「泳ぐ栄養カプセル」などと言われるようになっている。