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本場の味ポンデケージョにはまる　ブラジルから

By 編集部

　ブラジルには、シュラスコやブラジルプヂン（ブラジル風プリン）など、思わず「また食べたい」と思う料理が多い。だが先日食べたポンデケージョは、その中でも格別だった。
　ポンデケージョは、キャッサバ由来の材料とチーズで作る小さなチーズパンだ。日本でもミスタードーナツが「ポン・デ・リング」を売るなど、名前と食感はすでになじみがあるものだ。しかし、ブラジル南東部ミナスジェライス州の本格的なポンデケージョは、日本で知られるものとは大きな違いがある。

　筆者が訪れた店は、朝食と日中の軽食にポンデケージョとミナスジェライス風の濃いめのコーヒー「カフェ・ミネイロ」を主に売る小さな店だった。メニューはごくシンプルで、出来たての大きなポンデケージョとコーヒーを一緒に注文する。運ばれてきたそれは、見た目からして普通のサイズより一回り以上大きく、焼きたての香りが立ち上っていた。

　一口かじると、外はカリカリと軽く崩れ、中はもちもちとした弾力が広がる。だが決め手はチーズだ。ミナスジェライス風の半熟成チーズならではの、まろやかな塩気と酸味、そして香りが口いっぱいに広がる。日本のポンデケージョが「もちもちチーズパン」とすれば、こちらはチーズの風味そのものを味わう食べ物だ。

　あまりのおいしさにしばらくの間、通った。シンプルな朝食ながら、焼きたてのパンとコーヒーという組み合わせは、ブラジルの食文化の深さを改めて教えてくれる。ポンデケージョは、小さなパンの中にミナスジェライスの豊かな味をぎゅっと閉じ込めた一品。ぜひ本場で食べてみてほしいブラジルの味だ。（Ｓ）

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