声のパブリシティー権【上昇気流】

人気声優の津田健次郎さんが「生成ＡＩ（人工知能）を使って声を無断で模倣している」として、短編動画投稿アプリＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）の運営会社に動画の削除を求めた訴訟。先般、著名人の名前や肖像の商業的価値を守る「パブリシティー権」の保護対象に声も含まれるとの初判断を示した東京地裁の判決が確定した

判決は「人の声は、肖像と同様に個人の人格の象徴である」というもの。当たり前のように見えるが、明確な見解がなかったのは、本人の声かどうかが利害の争点になる裁判が特になかったせいもある

声優らの声を生成ＡＩ（人工知能）で利用する際のルールを定めたガイドラインについて、記者会見する声優の池水通洋さん（右）と島田敏さん＝１５日、東京都新宿区（時事）

今回の裁判では、日本俳優連合の池水通洋副理事長が「生成ＡＩで作った音声との同一性を判断するなど、もっと踏み込んでほしかった」とＡＩへの警戒感を示している

松本清張に「声」という短編がある。電話交換手が主人公で「三百人くらいの声」を聞き分けられるのだが、その鋭い能力が災いして自滅するという話。人間は訓練によって声を判別し、人物を特定することができる

一方、技術は日進月歩で、脳内の神経細胞を人為的に活性化させたり抑制させたりする研究が進み、思考のメカニズム解明に迫っている。その応用で、ＡＩが人の声を聞き分け再現する力は急速に高まっていくとみられる

声はその人固有のものだが、姿を見せずに飛び交い、人の心の中にまで入り込むからややこしい。ＡＩが独裁者の声で人々を扇動するようなことがいずれ起こるのか。