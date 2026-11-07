「強い日本」への中露の恐れ【上昇気流】

「外交は内政の延長」と言われる。中露両国の対日強硬姿勢は高市早苗政権の現状を反映しているのではないか。その内閣支持率は直近の世論調査でも高水準にある一方、自民党の支持率は伸び悩んでいる。

必ずしも高市政権への支持と連動していないようだ。高市首相が自民内の一部の反対論を押し切って消費税減税関連法案を国会に提出し、皇室典範改正、国家情報局創設などを迅速に実行したことへの評価が背景にあるだろう。

自公政権時と違い、〝右バネ〟が働く自民・日本維新の会連立の効用でもあるが、従来の自民らしくないからでもある。「高市１強」と言われるゆえんだ。

そのためか、政権批判は高市首相個人に集中している観がある。一連の中露の対日批判についても同様だ。積極投資や反撃能力の強化など高市首相の唱える「日本列島を、強く豊かに。」がただのスローガンではなくなってきたのだ。

国連総会で「旧敵国条項の削除を」と訴える日本の今後の存在感の向上に、今や中露は戦々恐々ではないか。連携して対日批判と｜牽制《けんせい》に躍起になっている。ロシアも中国に依存する状況に成り果て、中国の日本に対する「新型軍国主義」批判にも乗らざるを得ない事情がある。

中露の｜恫喝《どうかつ》は、国内に分断をもたらす「認知戦」という認識で対応する必要がある。内政では与党が一体となって足元をしっかり固めるとともに、外交路線では米欧も含め「遠交近攻」の実を上げ、じっくり構えることだ。