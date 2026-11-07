いにしえの日本を考える（19）真言宗（日本十三宗⑤）　仏教を日本人の文化にした空海

これまで法相宗、華厳宗、律宗、天台宗と見てきました。今回は、日本十三宗の第５回、「真言宗」です。真言宗と聞けば、多くの人が弘法大師・空海、密教、高野山、護摩焚（ごまだ）き、曼荼羅（まんだら）などを思い浮かべるでしょう。真言密教とも言われるように、ヒミツの教えとは何なのでしょうか。真言宗が伝えようとしていること、それは「人間は、今この身、この人生の中で仏の智慧（ちえ）に近づくことができる」という、とても力強いメッセージだと思います。

■弘法大師・空海と嵯峨天皇

日本の真言宗を開いたのは、弘法大師・空海です。空海は７７４年、現在の香川県に生まれました。若くして都の大学に入り、儒教や道教などにも精通していました。

８０４年、遣唐使船に乗って唐へ渡りました。長安の青龍寺で、密教の最高指導者であった恵果和尚（けいかおしょう）から真言密教の正式な後継者として認められました。恵果阿闍梨（あじゃり）からもらった名が「遍照金剛（へんじょうこんごう）」です。

そして８０６年、日本に帰国しました。空海と特に関係の深い天皇が、第52代・嵯峨（さが）天皇です。８１０年、嵯峨天皇より「真言宗」を開宗する公的な許可を得ました。その後８１６年、嵯峨天皇から高野山を修行道場として開く勅許（ちょっきょ）を受けます。さらに８２３年、嵯峨天皇から京都の東寺（とうじ）を託され、空海はここを真言密教の根本道場としました。

現在の真言宗は多くの宗派に分かれているため、本山が幾つか存在します。代表的なのが、高野山真言宗総本山・金剛峯寺（こんごうぶじ）と、東寺真言宗総本山・教王護国寺です。

■大日如来とは何か

真言宗の中心となる仏は大日如来（だいにちにょらい）です。釈迦（しゃか）如来（お釈迦様）が歴史上この世界に現れて教えを説いた仏であるのに対し、大日如来は、もっと根源的な存在です。宇宙そのものといっても良いかもしれません。神仏にとどまらず、人間も、山も川も草木も、音も言葉も、宇宙のあらゆる現象が大日如来の働きの中にあると考えます。

そして、宇宙を貫いている真理そのものである大日如来が作ったこの世のすべて、例えば風の音、鳥の声、人間の言葉、自然現象、色、形などのすべてを「仏が真理を語っている表現」として読み解くことができます。

もっと簡単に言えば、この世の中や生活のすべての中に仏の教えや慈悲が満ち満ちていると考えることができるかもしれません。

■「即身成仏」――今の自分を捨てなくてよい

真言宗を代表する教えが、「即身成仏」です。文字だけを読めば、「この身のまま生きて仏になる」という意味です。これは突然超能力を持った神のような存在になるという意味ではありません。

この世にある一切のものや事象、さらには私たちの身体も心も、もともと大日如来の働きで作られたものだから、修行によってその真実を体得することができる。それが空海の教えた「成仏」なのです。

身体を捨てて死後に悟るのではなく、身体そのものを使って今ここで悟りを開く。この身体も、この世界も、仏へ至るための大切な場所なのです。これは真言密教の大きな特色です。

身体・言葉・心を整える「三密」で仏に近づく

では、どうすれば仏の智慧に近づけるのでしょうか。そこで重要になるのが三密です。三密とは、「身・口・意」のことで、身体、言葉、心の三つを示します。つまり、やっていること、言っていること、思っていることを一致させる。これは現代人にも通用する、非常に実践的な教えではないでしょうか。

真言宗の核心にある「本物の密教の教えや高度な印」を伝授され、本当の「三密」を学ぶためには、正式な修行や手順作法が必要になります。これを仏教の世界では「面授口伝（めんじゅくでん）」と言います。書物を読むだけでは真理や奥義は分からない、師匠が必要ということです。

■皇室を護持し続けた密教

空海が開いた真言宗は、平安時代以降、天皇家と非常に深い関係を持つようになりました。空海は宮中に「真言院」を設け、８３５年から毎年正月には「後七日御修法」という密教儀礼を行い、天皇の健康や国家の安泰、五穀豊穣、万民豊楽などを祈りました。この宮中行事は明治４年まで１０００年以上、御所の中で行われていました。

また中世になると、天皇の即位に際して密教の印や真言を授ける「即位灌頂（かんじょう）」という秘密儀礼も行われるようになりました。即位灌頂は鎌倉時代の伏見天皇に始まり、幕末の孝明天皇まで５００年以上続いたとされています（講談社刊『天皇と宗教』）。

さらに皇族が出家して真言僧となる例も多く、仁和寺などでは皇族が歴代の門跡を幕末まで務めました。つまり真言宗は、単なる一宗派ではなく、長い間、皇室の祈りや国家の安定を支える重要な役割を担っていたのです。

■日本人の信仰文化に影響

空海の影響は真言宗という宗派だけにとどまりません。日本仏教を「見る・聞く・唱える・触れる・歩く」という身体文化にした点にその真価があると思います。曼荼羅、仏像、護摩、真言、梵字（ぼんじ）、灌頂、加持祈祷（きとう）、山岳修行などによって、仏教が経典を読む学問だけではなくなりました。

大正大学の真言密教研究でも、密教が日本の絵画、書道、文学、音楽、弘法大師信仰、四国遍路、神仏習合、修験道などに広く展開した経緯が整理されています。

また前にお話ししたように、空海の密教は朝廷から厚く信仰され、後七日御修法、二間観音供（ふたまかんのんぐ）、仁王会、五壇の御修法など宮中祭祀（さいし）を通して天皇・国家の安泰を祈る宮中仏教の重要な柱になりました。これは中世・近世の皇室宗教文化や神仏習合にも長く影響しました。

仏教の智慧は、頭の中だけにあるものではありません。自分の身体を使い、良い言葉を使い、良い心を育て、そして実際に世の中のために動くこと。そこまでできて初めて「仏道」になり、生活を通じて神や仏に近づくことができるのです。真言宗、そして弘法大師・空海は、１２００年を超えて、私たちにそう語り掛けているのではないでしょうか。

次回は、「融通念仏宗」についてお伝えしたいと思います。

プロフィール

藤 宗現（ふじ・そうげん）

本名・藤重太。「宗現」は茶道の宗号。１９６７年、東京都生まれ、千葉県育ち。成田山（真言宗）が運営する成田高校を卒業。18歳で単身台湾に留学、国立台湾大学を卒業。現在は日本と台湾の交流アドバイザーなど顧問業を生業とする。台湾留学や日本語講師を経て、日本人としての自覚を強め、古き良き日本を探究中。35歳で仏門に帰依し、仏教を本格的に教わる。その後、「仏教だけでは日本の本質は理解できない」と考え、神道や儒学の研究も始める。「神さま 仏さま お陰さま」の神仏習合の精神を掲げ、日本の国史（主に思想史）、そして本来あった日本の信仰心や宗教心についての勉強会や講演活動などを行っている。