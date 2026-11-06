「独裁」か関係重視か【上昇気流】

かつての映画監督（演出家）や脚本家は独裁的な人が多かった。「自分をさらけ出す」といった派手な動きの人々がいた。黒澤明はその筆頭だ。１９８０年に公開された映画「影武者」を制作した際には、一度は主演に決まった勝新太郎を排除しても自身の方向性を明確に切り開いた。「黒澤・勝の相克」で、当時は大きな話題にもなった

1990年3月26日、ハリウッドで開催された第62回アカデミー賞授賞式で、日本の映画監督、黒澤明氏（右）が、アメリカの映画監督ジョージ・ルーカス氏（左）とスティーブン・スピルバーグ氏（中央）から名誉賞を授与され、拍手喝采に応えた（AFP時事）

最近は脚本家であれ、監督であれ、さまざまなスタッフや俳優との関係を重視して仕事をすることが多いようだ。今時、黒澤のようなやり方は流行（はや）らないだろう

小さな映画集団がほぼ独自に作品を手掛けるケースはあるとしても、商業映画の場合、現在は監督が「独裁者」では優れた作品を制作することは難しいに違いない

今年９月に亡くなった脚本家の倉本聰も「影武者」の５年ほど前に話題になっている。ＮＨＫの大河ドラマ「勝海舟」の制作中、倉本はＮＨＫの演出陣と対立。ＮＨＫ側に批判されたことがきっかけで北海道に移住した。後に富良野市を舞台にしたテレビドラマ「北の国から」が大きな反響を呼んだ

黒澤の独裁的な姿勢の背景には、映画に対する強い情熱や信念があった。それが海外でも評価される数々の名作を生み出したのだろう

これに対して現在は、演出家とスタッフが互いを尊重し合いながら映画やテレビドラマを作ることが主流のようだ。このような関係重視のやり方が、しばらくは続いていくのではないだろうか。