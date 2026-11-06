トップコラム【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（6５）栗田健男中将への評価 戦略史家 東山恭三 コラム 【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（6５）栗田健男中将への評価 戦略史家 東山恭三 タグTOP NEWS2会員向け赫き群青連載 2026年11月6日 13時53分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 栗田健男中将は高級幹部を養成する海軍大学校甲種を出ておらず、海軍中央の勤務経験もない。駆逐艦勤務が長い水雷屋であった。だが部隊経験が豊富な指揮官であるにもかかわらず、勇将や猛将の評価は全くなかった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事女性徴兵制への賛否【韓国紙】 人気記事 コラム 謎の光の正体は？ コラム 【上昇気流】（2023年5月23日） コラム 媚中勢力を封じよ【政界一喝】 コラム 【上昇気流】（2023年5月11日） コラム 国産高級ウール復活へ試み フランスから コラム 「公共の福祉」を厳しく問う 【政界一喝】 コラム 安倍晋三回顧展に思う、「保守分断」狙った銃弾【潮汐閑談】 コラム 宗教弾圧に沈黙の日本仏教界【上昇気流】 新着記事 コラム 女性徴兵制への賛否【韓国紙】 コラム 軍都・金沢の面影【上昇気流】 コラム 暴走する「指先政治」ＳＮＳ中毒 コラム 御神体となった刀剣【上昇気流】 コラム 昔も今も「教師は聖職者」【上昇気流】 コラム 民主化の原点を回顧 ハンガリー動乱70年 追悼式典にＥＵ首脳ら コラム 古本と出合う楽しみ コラム 生活文化こそ国の宝【上昇気流】 TOP記事（全期間） コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？