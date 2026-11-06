トップコラム【連載】赫き群青　いま問い直す太平洋戦史（6５）栗田健男中将への評価　戦略史家 東山恭三
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【連載】赫き群青　いま問い直す太平洋戦史（6５）栗田健男中将への評価　戦略史家 東山恭三

By 編集部

栗田健男中将は高級幹部を養成する海軍大学校甲種を出ておらず、海軍中央の勤務経験もない。駆逐艦勤務が長い水雷屋であった。だが部隊経験が豊富な指揮官であるにもかかわらず、勇将や猛将の評価は全くなかった。【...全文を読む】

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