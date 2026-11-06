女性徴兵制への賛否【韓国紙】

韓国紙セゲイルボ・コラム「説往説来」

デンマークは今年８月３日（現地時間）から軍服務期間を既存の４カ月から11カ月に増やし、男性に加え18歳以上の女性にまで徴兵制を拡大した。これによってデンマークは２０１５年ノルウェー、19年スウェーデンに次いで、欧州で３番目に女性の軍服務を義務化した国となった。

軍服務期間の延長と女性の徴兵は、何よりもウクライナ戦争勃発後、日増しに拡大するロシアの脅威を念頭に置いた措置だと分析される。ドナルド・トランプ米大統領のグリーンランド併合圧力も国防力強化の要因として作用したという話だ。

昨年11月のスイス国民投票で、男性に限られた兵役義務を女性にまで拡大する国民発議が、有権者の84％の反対で否決された。同発議の支持者たちは、現行制度は、軍服務を通じて築かれる人脈や経験から女性を排除しており、差別的だとして「真の平等」を主張したが、圧倒的な票差に阻まれた。

スイス政府も反対した。軍と民間防衛の人員は既に十分であり、追加徴集によって労働力が減ると莫大（ばくだい）な費用を要する恐れがあるという理由からだった。職場と社会における平等がいまだに実現されていない状況で、子供と家族の世話、家事などの無給労働の相当部分を担う女性に追加の負担を求めることは行き過ぎだという意見も出した。

少子化の余波で兵役の人的資源が急減した韓国内でも、女性徴兵制の議論が浮上してきている。24年４月に行われた22代総選挙を前に、改革新党などが公約に掲げた。

改革新党の改革研究院が今年８月に公開した世論調査（18歳以上の男女１００６人対象）の結果によると、女性徴兵制の賛成意見は59・６％、反対は34・０％だった。男女別では、男性の64・８％、女性の54・５％が賛成した。賛成意見は全年齢帯で過半数に達した。

性平等家族部（省に相当）の元玟京長官は、一昨日の国政監査で、女性徴兵制関連の質問に「政策的な検討が必要だ」と明らかにした。ただ、主務官庁の国防部（省）や兵務庁は、すぐに検討に乗り出す案件ではないという姿勢が明らかだ。

慎重に推進しなければならない事案だが、国民的な合意がどれだけ形成されたのか、確認する必要がありそうだ。

政府が最終防衛ラインとしていた常備兵力50万人の数値目標が削除されて久しい。女性徴兵制の導入を巡ってどんな結論が出たとしても、十分な議論と社会的な合意が先決だ。

（10月30日付）