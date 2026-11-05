軍都・金沢の面影【上昇気流】

北陸の古都・金沢市を久しぶりに訪れた。相変わらず外国人観光客が多かった。ひがし茶屋街や兼六園など観光名所を市内バスで巡ったが、乗客の８割は外国人だった

武家屋敷や茶屋街をはじめとする古い町並みが最大の観光資源だ。戦争末期、隣県の福井市や富山市がひどい空襲を受けた。しかし金沢はそれを免れたことが、文化観光都市として戦後、発展する要因の一つになった

加賀百万石の城下町金沢は、明治以降は陸軍の精鋭部隊と言われた第９師団が置かれた軍都であった。終戦直前まで米軍の爆撃対象にリストアップされていたが、計画変更でリストから外された。既に師団の主力が沖縄から台湾へと転出していたためとの見方が有力だ

石川県立歴史博物館

そのため金沢には、旧陸軍関係の建物も当時のまま残っている。第９師団司令部庁舎と将校たちのクラブだった金沢偕行社は現在、国立工芸館となっており、美しい明治期の洋風建築は国の登録有形文化財に指定されている。すぐ近くに立つ石川県立歴史博物館（いしかわ赤レンガミュージアム）は、かつて兵器庫だった建物で、これは重要文化財に指定されている

軍関係以外にも、石川四高記念文化交流館など明治期の赤レンガの建物が多く残っている。大正から昭和初期の洋風建築も少なくない

一向宗の拠点・尾山御坊（おやまごぼう）という宗教都市から始まり、城下町、軍都、そして文化観光都市に変貌した金沢。各時代の建物を見ることで、この町に積もった歴史の重みを体感できる。