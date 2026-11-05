暴走する「指先政治」ＳＮＳ中毒

青少年のＳＮＳ使用規制の議論が活発だ。オーストラリアは約１年前に16歳未満のＳＮＳアカウント保有を禁止する強力な法律を施行した。英、仏、カナダ、ノルウェー、マレーシア、フィリピンなどもアカウント保有制限や、使用年齢引き上げを進めている。

ＳＮＳの過剰使用は青少年だけに限った問題ではない。日本の世論調査機関「ジョブ総研」の調査によると、20～50代回答者の64％が「ＳＮＳ依存」を自覚しており、66.8％は成人のＳＮＳ利用に対する規制が必要だと答えた。韓国の研究などによると、ＳＮＳ中毒傾向は人間関係がうまくいかない場合やうつ病、疎外に対する恐怖と密接な関係がある。

多くの懸念があるにもかかわらず、李在明大統領のＳＮＳ暴走が続いている。２日も、Ｘへの「豚の目には豚」（豚の目には豚にしか見えない＝心が汚れていればそう見える）という自身の投稿について、「国民を豚に見立てた」と批判した野党国民の力を「うわべだけを追いかける目にはうわべしか見えない」と反撃した。

２日、韓国ソウルの国会で演説する李在明大統領（ＡＦＰ時事）

別の投稿では、自身の多文化発言を批判する進歩陣営に向けて「政治的正しさが今日の大衆の反発と疲労感に直面している理由は、その目指す価値自体にあるのではなく、これを声高に叫ぶ態度に内在する言行不一致とダブルスタンダードにある」と主張した。左であれ右であれ、一歩も譲らず、すべて「指先」で片を付けるという勢いだ。

ＳＮＳ政治は国民と直接コミュニケーションを取れるというメリットがあるものの、行き過ぎれば副作用が生じるのは避けられない。混乱を増幅する内容も内容だが、頻度も心配だ。尹錫悦前大統領も本人がしたのか妻がしたのか、節度を欠くＳＮＳ使用のせいで物議を醸した。ＳＮＳを自制すべきだという周りの忠言を軽く聞き流さないでほしい。

（金青中論説委員、韓国セゲイルボ11月３日付）