御神体となった刀剣【上昇気流】

韴霊剣（ふつのみたまのつるぎ）という古代の刀剣の名を知ったのは、茨城県の鹿島神宮に参拝した時だった。祭神は武甕槌神（たけみかづちのかみ）で、携えたこの剣で、出雲では国譲りを成功させ、神武天皇東征の折には熊野で援助したという

その後、この名剣は奈良の石上神宮に奉納され、鹿島神宮に現存するのは２代目。これは国宝で、奈良時代末期から平安時代初期の作。ただ宝物館が長期休館中のため、水戸市の茨城県立歴史館に移されていて、見ることができなかった

初代の名刀は１８７４年、石上神宮の拝殿裏手の禁足地で発見され、御神体に。その際、刀鍛冶師・月山（がっさん）貞一によって複製２振りが作られた。今、それらが国学院大学博物館で展示されている

「刀剣学総論」という企画展で、刃長は69・８㌢。太刀の柄頭（つかがしら）に環状の飾りが付いている「素環頭大刀」という中国起源の刀だ。初代の韴霊剣は後漢時代の１～３世紀の物という。形状は、通常の日本刀とは逆に刃の方に湾曲した内反り

刀身は白銀色に輝き、刃は鋭く、ほれぼれする美しさだ。日本では弥生時代、素環頭大刀の環頭部を裁断して直刀に改造したという。企画展では直刀の例として、古墳時代の物や奈良時代の正倉院御物も展示されている

韴霊剣で興味深いのは、出雲では武甕槌神が浜に剣を突き立てて決意を示したものの、それを振るって相手を傷つけたりしてはいないことだ。後に、鹿島神宮に仕える卜部（うらべ）氏から塚原卜伝（ぼくでん）が輩出。同神宮では10月４日に日本古武道交流演武大会が開かれた。