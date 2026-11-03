昔も今も「教師は聖職者」【上昇気流】

「教育なくして立国なし」――。誠に小さな国だった明治の日本は、並々ならぬ決意で教育に臨んだ。「学制」公布（明治５年）に際して発せられた「仰せ出され書」（宣言）は、学問・教育は国家のためのものでなく各自の「身を立るの財本」とし、「人たるものは学ばずんばあるべからず」と断じている

教室

「教育は８割が教師で決まる」とも考えた。それで師範学校を創設して特別に教師を育てることにした。授業料を無料にし、学資も支給したので貧困家庭の優秀な子弟が入学できた

彼ら彼女らは教師になると、教え子の身が立つように情熱を注いだ。それで「教師は聖職者」が国民の共通認識となり、日本は「立国」したのだ

しかし戦後、師範学校をなくし、教師の身分を曖昧にしたので、聖職者は「労働者」に取って代わられた。それを主導した日本教職員組合（日教組）が、次期学習指導要領を巡って年間の授業時間を大幅に削減するよう求めている。教師の長時間労働を改善するためというが、違和感を禁じ得ない

確かに教師は多忙だ。雑務が多過ぎるとも聞く。それならば聖職とされる医師が、看護師、看護助手、リハビリ職などとの多職種のチームワークで職務を全うしているように、教師も多職種で支える仕組みを考えてもよい

まかり間違っても学力低下を招いた「ゆとり教育」に逆戻りさせてはなるまい。「教師は聖職者」と胸を張れる環境整備にこそ知恵を絞るべきだ。