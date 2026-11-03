トップコラム民主化の原点を回顧 ハンガリー動乱70年 追悼式典にＥＵ首脳ら コラム 民主化の原点を回顧 ハンガリー動乱70年 追悼式典にＥＵ首脳ら タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年11月4日 05時50分 By 小川 敏 XLINEFacebookEmailPrint ハンガリーの首都ブダペストの国会議事堂前にあるコシュート広場で23日、１９５６年の民衆蜂起（通称ハンガリー動乱）から70年を迎え、追悼・記念式典が盛大に挙行された。当時、ソ連共産党の支配下にあった東欧共産圏で「ハンガリー動乱」は最初の民主化運動であったが、ソ連軍によって２週間余りで鎮圧された。その結果、東欧の民主化は１９８９年まで待たなければならなかった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事古本と出合う楽しみ次の記事昔も今も「教師は聖職者」【上昇気流】 人気記事 コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 川重の次世代造船所【上昇気流】 コラム うちなータイムの原因は？ コラム ビックリな日本車の値段 ネパールから コラム 東京都の少子化対策に一言 コラム やはり防災訓練しかない コラム 赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（44）あゝラバウル海軍航空隊（上） コラム 進む国家権力による宗教攻撃 国際社会は声を上げよ 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ 新着記事 コラム 昔も今も「教師は聖職者」【上昇気流】 コラム 古本と出合う楽しみ コラム 生活文化こそ国の宝【上昇気流】 コラム 庭先が図書館に 米国から コラム どうなる日本の秋祭り【上昇気流】 コラム 皇統の危機を越えて【上昇気流】 コラム いにしえの日本を考える（18）天台宗（日本十三宗④） 「生きとし生けるものを救いたい」 コラム 「シャムの暴君」肉食恐竜が吠える！ タイから TOP記事（全期間） コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？