トップコラム民主化の原点を回顧　ハンガリー動乱70年　追悼式典にＥＵ首脳ら
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民主化の原点を回顧　ハンガリー動乱70年　追悼式典にＥＵ首脳ら

By 小川 敏

ハンガリーの首都ブダペストの国会議事堂前にあるコシュート広場で23日、１９５６年の民衆蜂起（通称ハンガリー動乱）から70年を迎え、追悼・記念式典が盛大に挙行された。当時、ソ連共産党の支配下にあった東欧共産圏で「ハンガリー動乱」は最初の民主化運動であったが、ソ連軍によって２週間余りで鎮圧された。その結果、東欧の民主化は１９８９年まで待たなければならなかった。【...全文を読む】

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