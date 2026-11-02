生活文化こそ国の宝【上昇気流】

きょうは文化の日。この祝日を迎えるたびに、文明と文化の違いなど、そもそも文化とは何かと考えさせられる

人間国宝（重要無形文化財保持者）は、これまで能楽や歌舞伎などの「芸能」と陶芸や染織などの「工芸技術」の２分野に限られてきたが、新たに「生活文化」が追加されることになった。文化審議会は生活文化の人間国宝として、京料理（会席）の高橋英一さん、日本酒の吟醸造りの農口（のぐち）尚彦さん、立花（りっか）（華道）の池坊専永さんの３人を答申した

70年ぶりに新分野が追加された背景には、職人や杜氏（とうじ）など担い手不足の問題もあるとみられる。その国の文化の神髄は日常生活に深く根差した生活文化にあることを考えると、遅過ぎたとも言える

料理や酒、生け花などは、生活に密着している分、ごく当たり前のものと思いがちだ。近年、和食が世界的にブームとなって、われわれが特別だと思っていなかった伝統文化の価値に気付かされた。新たに人間国宝となる３人は、それぞれの分野の頂点に立っていると言える

幕末の開国後、来日した欧米人は一様に、日本の文化や伝統は極めて自然に生活の一部を成しているとの感想を抱いたようだ

美術史家、高階秀爾さんは「ジャポニズムの諸問題」でこう書いている。「日本では、日常に実用的な事物もつねに芸術品になろうとする傾向を持ち、また芸術作品はつねに、それ自体きわめて芸術的である生活の場のなかで、ある一定の役割を果すものである」