庭先が図書館に　米国から

米国の住宅街を歩いていると、庭先に小さな鳥小屋のような箱が立っているのをよく見掛ける。近づいてみると、中に入っているのは鳥ではなく本だ。

米ワシントンのアパートの前に設置された私設図書館＝2019年3月14日（ＡＦＰ時事）

これは「リトル・フリー・ライブラリー」と呼ばれる私設の図書館で、住民が自宅の庭などに設置し、誰でも自由に本を持ち帰ったり、読み終えた本を置いたりできる。貸出カードや返却期限はなく、持ち帰った本を必ず返す必要もないというから驚く。

２００９年にウィスコンシン州の男性が、読書好きだった亡き母をしのび、自宅の庭に小さな図書館を作ったのが始まりだ。

面白いのは、図書館の形や中身が住民任せという点だ。シンプルな木箱から、色鮮やかに装飾されたものまであり、並ぶ本にも持ち主の個性が表れる。誰が借りたかを管理する人もいないため、見知らぬ人同士が、本を通じて緩やかにつながっている。

考えてみれば、米国人は自宅の庭を使って通行人を楽しませるのが好きなようだ。この時期はハロウィーンの飾り付けに大忙し。巨大な骸骨や墓石を並べ、庭をお化け屋敷に改造する家もある。これが終われば、次はクリスマスのイルミネーションが始まる。

日本では庭といえば、家族のための空間という印象が強いが、米国では近所の人々との交流の場としての意味合いも大きいのだろう。

私も小さな図書館を設置してみようかと思ったが、わが家にあるのは日本語の本ばかり。果たして借り手が現れるだろうか。

（Ｋ）