どうなる日本の秋祭り【上昇気流】

複数の秋祭りで死傷者が出た。10月に、大阪府泉佐野市と泉大津市のだんじり祭りでだんじりが横転し、48歳と51歳の男性が下敷きになって死亡。10～60代の男性16人が負傷した

勇壮に行われた「岸和田だんじり祭り」で、勢いよく引き回されるだんじり（地車）（大阪府岸和田市）（時事）

勢いよく走りながら直角に曲がる「やりまわし」の際にバランスが崩れたとみられる。死亡した２人は横転を防ぐために側面に乗って重りの役を担っていた

愛媛県西条市の秋祭りでは、担ぎ手として参加していた同市の62歳の副市長が、重さ３トンもある太鼓台の下敷きになって死亡した。当時は太鼓台11台が河原に集まり、担ぎ手が力強く持ち上げる「かきくらべ」が行われていた

太鼓台が一斉に放り上げられる「投げ上げ」が３回目に入った時、そのうちの１台のバランスが崩れ、斜めの状態で落下するという信じられないことが起きた

どちらの祭りも３００年以上続く伝統行事。今日ではＳＮＳなどで祭りの情報が全国に伝わり、遠方から見物客が訪れる人気だが、少子高齢化に伴って担ぎ手が減り、こうした事故につながる要因の一つになっている

「岸和田だんじり祭」の祭礼町会連合会の令和６年度会長を務めた阿児和成氏は「祭りがあることで地域のつながりができ」「世代ごとの役割（もある）」（『祭の地図』帝国書院）と、秋祭り存続の意義を強調する

しかし、祭りの場で死者が出るのはやはり尋常ではない。安全管理のための内規を作成して順守を徹底し、時代に即した祭礼運営を行えるか、正念場だ。