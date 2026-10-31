今上天皇は初代神武天皇から数えて第１２６代に当たる。皇統が男系で一貫してつながれてきたことは周知の通りだ。その間、皇統継続に危機的な状況もあったが、それを乗り越えてきた。

例えば、初代を除く第13代成務天皇までは実父が天皇であった。一方、第14代仲哀天皇は実父が天皇ではなかった。父は第12代景行天皇の皇子・日本武尊（やまとたけるのみこと）だ。日本武尊については、父の命で全国各地の抵抗勢力を平定した伝説が残る。

最大の危機は、第25代武烈天皇が皇嗣を残さず崩御した時だ。第15代応神天皇の５世の孫が越前国から迎えられ、第26代継体天皇として即位した。確かに傍系だ。当時の大和政権の執政である大伴金村らが尽力したという。

このほど施行された改正皇室典範でも、戦後廃止された旧宮家の男子が宮家と養子縁組を結び皇籍復帰することが可能となった。これに対し、旧宮家男子と天皇陛下は「ほとんど赤の他人」との批判が出た。

しかし世界日報10月26日付社説でも指摘しているように、これは旧宮家を貶める暴論で、旧宮家には明治天皇の内親王、そして昭和天皇の内親王も嫁がれているなど「特別な絆を自覚してきた」と言える。継体天皇の際も武烈天皇の姉が皇后として嫁いでいる。

実父が天皇でなかった例は、他に第34代舒明天皇、第49代光仁天皇、第１０７代後陽成天皇、第１１９代光格天皇。減少する皇族数の確保という課題を先人の苦労にならい克服したいものだ。