いにしえの日本を考える（18）天台宗（日本十三宗④）　「生きとし生けるものを救いたい」

これまで法相宗、華厳宗、律宗と、奈良時代から続く仏教について見てきました。今回から、いよいよ平安仏教に入ります。その最初が「天台宗」です。天台宗は、日本仏教を理解する上で、特に重要な宗派です。

なぜなら、後に浄土宗を開く法然、浄土真宗の親鸞（しんらん）、臨済宗の栄西、曹洞宗の道元、日蓮宗の日蓮など、日本を代表する高僧たちの多くが天台宗の比叡山で学んだからです。

■日本仏教の母山 比叡山延暦寺

中国で大成した天台宗の教えを日本で本格的に広めたのが、伝教大師・最澄（さいちょう）です。最澄は８０４年、桓武天皇の援助を受けて唐へ渡ります。中国の天台山で天台教学を学ぶ傍ら、禅や密教についても学び、翌８０５年に帰国しました。

８０６年、朝廷から天台宗に毎年２人の国家公認の僧侶を置くことが認められます。これを日本天台宗の正式な開宗としています。

総本山は比叡山延暦寺です。中心となる経典は『妙法蓮華経（みょうほうれんげきょう）』、つまり『法華経（ほけきょう）』です。天台宗では、特定の本尊を厳密に定めていません。教義上の本仏としては釈迦如来（しゃかにょらい）ですが、信徒の家庭の仏壇では阿弥陀（あみだ）如来をお祀（まつ）りするのが最も一般的です。延暦寺根本中堂の本尊は薬師如来です。

■桓武天皇と最澄

最澄と特に関係が深かったのが、第50代桓武天皇です。桓武天皇が仏教を嫌っていたという誤解が存在しています。桓武天皇が排除しようとしたのは、政治に深く介入し、既得権益化していた当時の「奈良の巨大な仏教勢力」でした。

桓武天皇はこれらを抑えるため平城京から離れて遷都し、新しい国家づくりを進めました。奈良の旧来の仏教界とは異なる新しい仏教の担い手として最澄に期待しました。桓武天皇は、仏教を嫌っていたどころか、最澄らの力を借りて新しい日本の仏教の形を作った天皇なのです。

■「一切衆生悉有仏性（いっさいしゅじょうしつうぶっしょう）」

天台宗の最も大切な教えを一言で表すなら、「すべての人に仏となる可能性がある」ということです。最澄の思想の根本にあるのが、大乗仏教の聖典『法華経』に基づく一乗思想です。

これは、すべての人が平等に仏の性質（仏性）を持っており、誰でも必ず仏になれる（皆成仏道）という教えです。それまでの奈良仏教では、「生まれつき仏になれない人もいる」と主張していました。最澄はこれに反論し、「身分や才能にかかわらず、すべての人が救われる道こそが仏の願い（本願）である」と主張しました。

悪事を働く人や今は迷い苦しんでいる人でも、永遠にそのままではありません。人間は変わることができる。学ぶことができる。自分の中にある仏の可能性を育てることができる。ここに天台宗の大きな特徴があります。

■「草木国土悉皆成仏」

最澄は、一乗思想をさらに発展させ、人間だけでなくこの世のすべての存在に仏性が宿っていると考えました。動物、植物、さらには山や川、石ころなどの意志を持たないもの（非情）まで、自然界のあらゆるものがそのまま仏の姿であり、成仏できると考えました。

この「草木国土悉皆成仏（そうもくこくどしっかいじょうぶつ）」という考え方は、最澄らが日本で独自に展開・形成していった日本的な自然観・仏教思想です。これは、以前お伝えしたように、古代から日本人が抱いてきた自然への畏敬の念や崇拝の念に似た信仰から生まれた思想体系ではないでしょうか。このように、日本の大乗仏教は独自に発展していったのでした。

他者のために生きることが仏の道

■国宝級の人材の育成と「一隅を照らす」

最澄は、仏の教えを日本のために、社会のために実践する人材を育てることを重要視しました。最澄の著書『山家学生式（さんげがくしょうしき）』の中で、「国の宝とは何物ぞ、宝とは道心なり。道心ある人を名づけて国宝と為す。…一隅を照らす、此れ則ち国宝なり」と記しています。

金銀財宝が国宝なのではない。社会の片隅であっても、仏道や真理を求め、自分の持ち場や役割の中で精いっぱい光を放ち、私利私欲がなく菩提心（ぼだいしん）のある人（＝道心）こそが、「国の宝（国宝）」であるという意味です。

■比叡山から日本仏教が生まれた

最澄は、比叡山を「すべての仏教が集まる総合大学」にしようと考え、天台宗の教えに「禅」「密教」「戒律」「念仏」を融合させました。

その後、比叡山から実に多くの思想が生まれました。源信の『往生要集』は、後の浄土信仰に大きな影響を与えます。そして比叡山で学んだ法然、親鸞、栄西、道元、日蓮は、それぞれ新しい仏教の道を切り開いていきました。

つまり天台宗は、一つの宗派をつくっただけではありません。その後の日本仏教を生み出す「学校」のような役割を果たし、多くの「国宝」を輩出したのです。

■現代の私たちに天台宗が教えること

現代でも天台宗の精神として深く息づいている、最澄の倫理観・実践論を表す代表的な言葉に「忘己利他（もうこりた） 慈悲之極（じひのきわみ）」があります。

人々が嫌がることを引き受け、自分の利益や執着よりも他者の喜びや救いを優先する生き方こそが、仏教徒（人間）として最高の実践（慈悲）であると教えています。

最澄は生きとし生けるものすべてに仏性があると説いています。しかし、正しい教えを学び、正しい考えを持ち、正しい行動を取ることができないために、迷い苦しみ悩むのだと指摘しています。最澄は１２００年以上も前の日本で「われわれはみな同じである」と説き、正しい生き方を教え、指導者を育てる仕組みまでつくったのです。

まず自分のできるところから世の中を明るくする。「自分だけが良くなる」ことを目的とするのではなく、社会や他者のために生きることこそが、本当の仏の道であるという利他精神を強調しています。私は、ここに天台宗が現代の私たちに伝える最も大切な智慧（ちえ）があると思います。

次回は、日本十三宗の第５回として、日本の密教を代表する「真言宗」についてお伝えします。

プロフィール

藤 宗現（ふじ・そうげん）

本名・藤重太。「宗現」は茶道の宗号。１９６７年、東京都生まれ、千葉県育ち。成田山（真言宗）が運営する成田高校を卒業。18歳で単身台湾に留学、国立台湾大学を卒業。現在は日本と台湾の交流アドバイザーなど顧問業を生業とする。台湾留学や日本語講師を経て、日本人としての自覚を強め、古き良き日本を探究中。35歳で仏門に帰依し、仏教を本格的に教わる。その後、「仏教だけでは日本の本質は理解できない」と考え、神道や儒学の研究も始める。「神さま 仏さま お陰さま」の神仏習合の精神を掲げ、日本の国史（主に思想史）、そして本来あった日本の信仰心や宗教心についての勉強会や講演活動などを行っている。