「シャムの暴君」肉食恐竜が吠える！　タイから

タイの東北部ウドーン・ターニー県で、恐竜の足跡６個が発見された。鉱物資源局はこのほど、この足跡がおよそ１億２０００万年前の前期白亜紀に生息していた二足歩行の肉食恐竜だったと発表した。

タイ・コンケン県のプーウィアン恐竜博物館＝８月19日（ＡＦＰ時事）

足跡は長さ29センチ、幅26センチの扁平足で、鋭く伸びた爪３本を持つ足指の痕跡がある。分析の結果、足跡を残した恐竜は腰高１・42メートル、全長６・30メートルだったと推定される。鉱物資源局は、大きさが同時代に生息していた肉食恐竜のシャモティラヌスに近いとしている。シャモティラヌスとは、ティラノサウルスの仲間で「シャム（タイの旧国名）の暴君」との意味だ。

巨大なティラノサウルスが出現するより数千万年も前、食物連鎖の頂点に立っていたのは別の大型肉食恐竜・アロサウルスだ。この重量級の肉食恐竜の中に、白亜紀の大半にわたり頂点捕食者として君臨したカルカロドントサウルスがいた。

もともと小さかったティラノサウルスが巨大化して頂点捕食者になったのは、カルカロドントサウルス類の衰退があったからだとされる。いずれにしても肉食恐竜が太古の時代、どのように拡散したのか、また新たな事実が加わることになった。

なおティラノサウルスが現代に蘇（よみがえ）ることができたなら、百獣の王ライオンや密林の王トラも敵（かな）う筈がない。知能犯型の凶暴な肉食恐竜だったティラノサウルスにしてみれば、体力差からしてライオンやトラにしてもシャムネコのようなものだったに違いないからだ。（Ｔ）