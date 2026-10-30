「おもてなし」とは何か【東風西風】

「おもてなし」とは何か――。改めて考えてみた。

ネットで検索すると「株式会社おもてなし道」というサイトがあった。「おもてなしとは何か？」との問いに、「『おもてなし』は、『もてなし』に丁寧語『お』を付けた言葉であり、その語源は『モノを持って成し遂げる』という意味です。また、『おもてなし』のもう一つの語源は『表裏なし』、つまり、表裏のない『心』でお客様をお迎えすることです」（ホームページから引用）。

一方で、サービスやホスピタリティとの違いも書かれている。ただ、西洋との違いは「もてなす際の心のあり方・表現のしかたにある」とする。

西洋には「見返りを求めず、思いやる心をもって接する」というホスピタリティがあるが、「おもてなし」とは、その上に位置する最上級の心遣いとしている。

先日26日に開幕した東京国際映画祭で、コンペティション部門の審査委員長や審査員の記者会見があり、映画プロデューサーのアレックス・ローさんが「東京国際映画祭は、世界中の映画祭の中でも最もそのおもてなしが素晴らしく、自然に接してくださる映画祭だと思っています」と、ゲストへのおもてなしが心に残ると述べた。

何度訪れても変わらぬおもてなしに海外から来る観光客は感動するとか。

激しい雨が降る中、黙々とレッドカーペットイベントを滞りなく行えるよう整えるスタッフの姿に審査員たちも心打たれているようだった。

東京国際映画祭を何度か取材してきたが、確かに海外のゲストからは不満の声はあまり聞かない。バブル景気からの崩壊も体験し、失われた30年を経験してきた日本において、日本人の「おもて心が変わらずに継続されてきたことは感慨深いものがある。

意識してではなく、無意識の「おもてなし」の行動こそが、人の心を打つのだろう。この無意識の行動こそが大事なのかもしれない。

（Ｓ）