「救いがないことが救い」【上昇気流】

「生存の孤独はむごたらしい。救いがない」と坂口安吾が言っている。「救いがないこと自体が救いだ」とも述べている。一見すると、ありふれた哲学青年の言葉のようにも見えるが、そうでもなさそうだ

坂口安吾（Wikipediaより）

確かに文学は「救いのないところ」から始まることが多い。しかし、実際は誰もが結果として安吾と同等の位置に達するわけではない。安吾もそんなことはよく分かっているだろう。彼が卓越した文学者であることは周知の通りだ

どのような人であれ、「やってみるしかない」のだが、「やったから成果が出る」というものではない。作家の力量（才能）というものがあって、「どう頑張ってもダメ」という人は、文学であれ、それ以外のジャンルであれ、いくらでもいる。「成功する人としない人」を比べれば「成功しない人」の方が多い

そうした不均衡の中で才能の有無が明らかになっていく。文学を希望してうまくいかなかった人々は、それまでの志望とは離れた分野でその後の人生を生きることになる

半面、文学の才能がなかったことを幸福と考える人（その中には文学に挫折した人もいる）もいる。そもそも、文学者とは別種の「幸福」も存在するだろう

それにしても、かつては「作家の自殺」が多かった。著名な作家では、芥川龍之介や太宰治、三島由紀夫、川端康成が自殺している。海外では米国のヘミングウェーがそうだ。ただし当今の作家は、自ら命を絶つことは少ないようだ。