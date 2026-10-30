金泳三氏側近の死【韓国紙】

韓国紙セゲイルボ・コラム「説往説来」

１９９１年７月、盧泰愚政権の金東英・政務第１長官（閣僚）が辞表を出した。がん治療のため、これ以上公職を遂行するのは難しかった。後任の長官には崔炯宇氏が起用された。２人とも当時の与党「民自党」（民主自由党）の金泳三（ＹＳ）代表を支える政治派閥「上道洞系」の側近だった。ＹＳの左腕が金東英、右腕が崔炯宇だという意味の「左東英 右炯宇」という言葉が流行していた時期だった。

金東英氏はＹＳの大統領就任を見ることなく、54歳という若さでこの世を去った。後にＹＳは遺族を青瓦台（大統領官邸）に招待し、「生涯を捧（ささ）げた民主化の開花を見られず、先に逝ったのは残念だ」と故人を哀悼した。

金東英氏と違い崔炯宇氏は、ＹＳ政権で与党「民自党」事務総長、内務部長官（閣僚）など要職を歴任した。１９９０年の３党合同で誕生した民自党は、97年大統領選が近づく中、民主系（旧民主党）と民正系（旧民正党）の派閥争いが激化。まだ長い道のりなのに民主系の内部では、ＹＳの次男・金賢哲氏の韓宝裏金疑惑などの悪材料が立て続けに飛び出した。

その間にＹＳが迎え入れた李会昌元首相が民自党内で勢力を拡大していった。民主系による政権〝再創出〟を狙う崔炯宇氏の心中は、焦燥感に駆られていったはずだ。

97年３月、崔炯宇氏は民主系の重鎮議員と会って今後の政治的進路を論議する中、急に倒れた。61歳の齢（よわい）に致命的な脳卒中が襲ったのだ。数日後、ＹＳが現職大統領の身分で病院を訪ね、入院中の崔炯宇氏を見舞った後、医療陣に「必ず治るように努めてほしい」と訴えたことは有名な逸話だ。

一部メディアは、当時人気を博したテレビドラマのタイトルを借りて「龍の涙」と呼んだ。大統領に選ばれて天下を得たが、２人の側近を失ったＹＳの悲哀がよく表れた表現だと言える。

30年近く闘病してきた崔炯宇氏が24日、91歳で他界した。上道洞系の金徳龍、（金大中元大統領を支えた）東橋洞系の権魯甲両氏（元議員）が葬儀委員長を務める中、与党「共に民主党」の金民錫、野党「国民の力」の張東赫両代表も加わったという。久しぶりに嬉（うれ）しいニュースだ。

たとえ故人は、権力の頂点でより大きな夢を見ながら健康を損なって政界を去ったとはいえ、後輩の政治家たちに「統合」のメッセージを残した。今日の故人の葬儀が与野党〝協治〟（協力政治）の糸口となることを切に願いたい。

（10月27日付）