消える「教養」のための読書【上昇気流】

全国学校図書館協議会の学校読書調査の結果が発表された。小中高生が今の学年になってから読んだ本３冊を挙げているが、高校生では男女とも２番目に太宰治の『人間失格』がランクインした以外、日本の近代文学作品は皆無だった

中高生男子の１位はユーチューバーで覆面ホラー作家・雨穴さんのデビュー作『変な家』。女子はＳＮＳを中心に「とにかく泣ける」と話題になり、映画化もされた汐見夏衛作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』

これらの本は、話題性や面白さが中高生の心を捉えたようだ。『人間失格』が高校生に根強く支持され続けているのは、生きづらさを感じる若者が多いためとみられる

一方で夏目漱石の『こころ』など近代日本文学作品がランクインしていないことから見えてくるのは、中高生が本を読むのは、人生の課題へのヒント、感動や面白さを求めるためであり、教養を身に付けるための読書はしなくなったということだ

かつては人格を向上させるためには教養が必要であり、そのために本を読むという考えが一般的だった。志賀直哉の『暗夜行路』などは文学青年の必読書と言われた

教養主義には虚飾や自己満足の落とし穴もあり、今や新しい教養の時代を迎えつつあるとの声もある。しかし、読書の目的は人格形成であるという本質は変わらない。教養という言葉自体が死語になりつつある今、特に青年期の読書の意味を改めて考える必要がある。