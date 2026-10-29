ボルソナロ氏がブラジル出国　旅券押収めぐり懸念の声も

【サンパウロ綾村悟】ブラジルの主要メディアは27日、大統領選でルラ大統領に敗れた右派・自由党のフラビオ・ボルソナロ上院議員が米国に渡ったと報じた。隣国のアルゼンチン当局によると、フラビオ氏は27日夜に陸路で入国。プライベート機に乗り、エクアドルに向かったという。その後、米国入りしたとみられる。米国務省は同氏と家族にビザを発給し、入国を認める方針を示していた。

ブラジル大統領選決選投票で敗れた右派のボルソナロ上院議員（ＥＰＡ時事）

フラビオ氏のブラジル出国をめぐっては、時系列を含む法的判断が一つの争点となっている。

ブラジルの高等選挙裁判所（選管に相当）は、大統領選挙当日の25日午後９時９分にルラ氏の当選を確定した。その７分後、連邦警察は資金洗浄疑惑でフラビオ氏の旅券の押収をモラエス判事に申し立て、判事はこれを認めた。検察庁への事前照会はなかったという。

フラビオ氏は26日朝、通常・外交の両旅券を24時間以内に提出するよう通告されたが、27日午前11時の期限を過ぎても応じず、連邦警察は旅券を無効にした。

ＥＳＰＭ大学（サンパウロ）のマルセロ・クレスポ法学部教授は、当選確定直後に野党側の大統領候補に対して行われた旅券押収は「政治的な報復の印象を与える」と警察と司法双方の動きに懸念を示している。

フラビオ氏に対する資金洗浄疑惑（未起訴で容疑未確定）に加え米国在住のフラビオ氏の弟エドアルド前下院議員が23日、大統領選に落選した場合には出国すべきだと警告したことを受け、逃亡の危険性があるとして旅券押収が必要と判断された。フラビオ氏は全ての疑惑を否定している。

フラビオ氏は、クーデター未遂に関与したとして懲役27年３月の実刑判決を受けたボルソナロ前大統領の長男だ。当時の裁判を主導したモラエス氏を巡っては、保守陣営が「政治的迫害」と批判し、対立が深まっていた。

エドアルド氏は25年３月から米国に滞在してロビー活動を続けている。今年６月には、トランプ政権に働きかけてボルソナロ前大統領の裁判に影響を与えようとしたとして、ブラジル最高裁から禁錮４年２月の実刑判決を受けたばかり。

米政権は、前大統領に対する裁判を「魔女狩り」などと批判し、米ＳＮＳ企業への検閲などを理由にモラエス判事へ制裁を科したほか、ブラジル製品に高関税を課した。判事への制裁は昨年12月に解除されたが、新たな制裁措置が検討されているという。

ルラ氏は27日、フラビオ氏の出国を「恥ずべき行為」と批判し、「やましくなければ恐れる必要はない」と語った。トランプ政権の対応次第では、制裁や追加関税を含む外交問題に発展し、両国関係が再び緊張する火種となりそうだ。