低山ブームとその魅力【上昇気流】

夏の初めに東京都町田市にある草戸山（３６４メートル）に登ったことがある。八王子市の高尾山（５９９メートル）の南側にある山で、家族連れなどでにぎわう。その日は蒸し暑く、アブに付きまとわれて、低山は夏向きではないと思った

草戸山山頂の風景と道標

低山のハイキングは春か秋に向いている。澄明（ちょうめい）で、冷涼で、乾いた空気の季節が合っている。山岳雑誌「山と渓谷」最新の11月号は「全国百低山」を特集し、「なんどでも登りたい」山を紹介する

低山が人気なのだ。このブームは２０２０年ごろから。新型コロナウイルス禍で、政府や自治体が「都道府県をまたいだ移動の自粛」を呼び掛け、密閉・密集・密接の「３密」を避ける行動を奨励したため、近隣の低山に登る人が増えた

同じ時期にＮＨＫＢＳプレミアムで「吉田類のにっぽん百低山」の放送が始まり、今も続いている。羽根田治さんの著書『低山遭難』（東洋経済新報社）によると、北アルプスなどの山小屋やキャンプ場は予約制となり、料金も大幅に値上げされた

山小屋には避難所の役割もあったが、そうした自由度は低くなりつつある。山の雑誌を見ると、山小屋の料理や施設はホテルのサービスに近づきつつあるという印象だ

新たなブームは、低山の魅力を再発見するきっかけとなった。吉田さんの番組を見ていると、里の奥の山々は日本の精神文化の足跡が刻まれた宝庫だと思う。自然の美しさと恵みだけでなく、修験道（しゅげんどう）や説話の舞台であり、山城には中世の歴史が隠されている。