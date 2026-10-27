政党とは何ぞや？【上昇気流】

世界で最初に政党が生まれたのは17世紀の英国とされる。名誉革命を受けて「権利の章典」が制定され（１６８９年）、議会制民主主義が萌芽する中、「トーリー党」と「ホイッグ党」という政党形態の集団が登場した

と言っても、トーリーもホイッグも蔑称で、前者は「アイルランドの無法者」、後者は「スコットランドの謀反人」という意味だ。その名で罵倒し合うほど両勢力は激しく争い、他にも宮廷に出入りし利権をあさる「コート」、清潔な国士を自負する「カントリー」など多派閥だった（犬童一男著『西欧政治史』）

「これは政党にあらず、徒党である」と批判したのは保守思想家のエドマンド・バークで、政党を「全員一致して、特定の主義に基づき、国民的利益を増進するために結ばれた一団」と定義した

日本の政党、とりわけ一部野党はどうだろう。先の衆院選で立憲民主党と公明党が一緒になった中道改革連合は１人だけを残して事実上解散。立民出身者の大半は民主改革の会に移り、公明出身者は元の鞘（さや）に。ところが、中道には11億円の政党交付金が支払われるというから摩訶不思議だ

参院では立民が存続し、各地に支部もある。民主改革の会は読売新聞の世論調査では支持率が０％だった（０・５％未満は０と表記＝10月19日付）

もはや何が何だか分からない。徒党とは「ある事をたくらんで集まった仲間・団体」（『広辞苑』）を指すそうだが、これなら分かる気がする。