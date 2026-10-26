本は文化財である【上昇気流】

東京・神田神保町で開催中の「神田古本まつり」に足を運んだ。最近はカフェやカレーを目当てに来る人も多い神保町だが、青空掘り出し市は生粋の愛書家たちで賑（にぎ）わっていた

東京・神田神保町 街並み

数十年前から価格破壊と言っていいほど古書の値段が安くなった。古書業界にとってはありがたくない話だが、気流子は蔵書を増やすことができた

その古書業界で最近、アンソロピックなどの人工知能（ＡＩ）企業が、学習データを確保するため大量に本を購入するという異変が起きている。購入した本を裁断し高速スキャナーでデジタル化した後に廃棄するというもので、文化財保存や著作権の観点から問題になっている

主に歴史、医学、法律などの専門書が対象というが、著者や本作りに関わった人々へのリスペクトに欠けた破壊行為だ。本はただ知識や情報を伝えるだけのものではない。デザインや装丁などアナログ的価値を持つ文化財である

そんなことも思いながら、探している幾つかの本を中心に青空市を物色した。パンフレットには「期間中には何度も本を入れ替えるので『迷ったら、即買う』が鉄則！」と書いてある。実際、買うかどうか迷い、ほかの店を回りながら、ようやく買う決心がついてその店に戻ってみると、その数十分の間に買われていたということも何度かあった

幸い探していた本に出合え、こんな本があるのかと食指が動いたものも含め、気が付いたら10冊ほど買っていた。少なくともこの10冊は、読了後も決して廃棄はされない。